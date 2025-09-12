Разделы

Yandex Open Source упрощает вход в проекты для контрибьюторов

Yandex Open Source запустил Good First Issue — специальную страницу, которая объединяет входные запросы на улучшения (issues) всех открытых проектов компании. Теперь разработчикам, которые хотят внести свой вклад в опенсорс-проекты «Яндекса», будет проще найти подходящую задачу и начать работу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На новой странице в режиме реального времени автоматически появляются issues из репозиториев «Яндекса» на GitHub. Контрибьюторам больше не нужно искать задачи по разным проектам — все подходящие для старта запросы собраны в одном месте. В будущем сервис планируют расширить и добавить issues с других платформ, где размещены проекты Yandex Open Source.

Good First Issue подойдет тем, кто только начинает свой путь в опенсорсе. Задачи на странице помогут познакомиться с кодовой базой проектов и сразу внести реальный вклад в их развитие.

«Мы знаем, что внешние контрибьюторы могут внести значимый вклад в наши проекты. Чтобы таких разработчиков становилось больше, мы упрощаем для них вход — теперь выбрать подходящую задачу стало намного проще. Для многих разработчиков первый шаг в опенсорс кажется сложным, и мы хотим сделать этот барьер ниже», — сказал Сергей Бережной, директор по взаимодействию с разработчиками.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

«Яндекс» много лет делится собственными технологиями с сообществом разработчиков по всему миру. Компания открывает проекты разных масштабов и сложности — от небольших библиотек до крупных технологических решений. Главный критерий — польза не только для Яндекса, но и для всего сообщества. Только за 2025 г. «Яндекс» выложил в опенсорс один из крупнейших в мире датасетов для развития рекомендательных систем Yambda, Pretrain- и Instruct-версии собственной модели YandexGPT 5 Lite из последнего и самого мощного семейства нейросетей компании, систему непрерывного профилирования Perforator и другие проекты. В свою очередь, компания также активно использует сторонние открытые технологии в своих продуктах.

«Вклад в опенсорс — это вклад в технологическую эволюцию. Без открытости, совместной работы и поддержки сообщества развитие ИТ-индустрии было бы сильно затруднено. Good First Issue — это наш способ сказать разработчикам: добро пожаловать, мы рады каждому, кто готов развивать технологии вместе с нами», — сказал Сергей Бережной.

