Интеллектика Intellectika

Интеллектика - Intellectika

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом 1
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 2
14.02.2023 Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX 1
02.08.2022 «Волна мобайл» ведет работу с приказами на базе Directum RX 1
10.03.2016 «Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro 1
20.06.2013 Дилер Volvo, Jaguar и LandRover в России внедрил систему телефонии на базе OpenScape Office 1
14.01.2013 Южное МТУ ВТ Федерального агентства воздушного транспорта переходит на систему Docsvision 5 1
14.11.2012 Intellectika займется продвижением решений Epicor в России 1
04.09.2012 Предприятия «Группы Агроком» переходят на Docsvision 2
18.08.2011 В «Донском табаке» внедрили СЭД на базе DocsVision 2
22.03.2011 «Сочитеплоэнерго» автоматизировало документооборот с помощью DocsVision 2
04.09.2009 «Донской Табак» внедряет DocsVision 1
27.04.2009 Ростовский филиал ЮТК выбрал Dr.Web 1
06.04.2009 DocsVision внедрят в УФРС по Ставропольскому краю 1
02.04.2009 DocsVision поможет в подготовке к Олимпийским играм 2014 г. 2
03.12.2008 ЮФУ автоматизирует документооборот на базе DocsVision 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Интеллектика и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1028 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1062 2
Системы документооборота 507 2
Microsoft Corporation 25134 1
Dr.Web - Доктор Веб 1274 1
Dell EMC 5074 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Epicor Software Corporation 161 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
ФЛАТ - FLAT 27 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 329 1
Салаватстекло - Уфанет 18 1
ИВС Сети 11 1
CompuWay - КомпьюВэй 4 1
Сонерик 2 1
Платформа Эра 1 1
JTI - Донской табак 8 3
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 3
Volvo Cars 254 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 485 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
СТЭ МУП - Сочитеплоэнерго МУП 1 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5161 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 136 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13186 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12156 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11170 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28731 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9188 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1482 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12187 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 2
Управляемость - Manageability 1879 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1239 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14266 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12839 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9981 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9065 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4616 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8406 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6581 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6637 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5147 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1076 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3106 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7679 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7404 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7151 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13408 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2373 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3271 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2781 1
Docsvision СЭД - ECM-система 243 3
Linux OS 10700 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 598 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 25 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Epicor Canvas Planning 1 1
Epicor ERP 34 1
Unify OpenScape Office 8 1
Dell EMC VPLEX 22 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1471 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 1
Оганянц Юрий 3 3
Ковалева Ольга 5 2
Бережной Сергей 7 1
Шаповалов Денис 2 1
Карицкий Андрей 2 1
Попов Евгений 10 1
Лисовец Денис 1 1
Долгачёв Эдуард 1 1
Дюнов Александр 1 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1388 5
Россия - РФ - Российская федерация 154166 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2384 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1873 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 982 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1603 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1981 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 961 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 699 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 706 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1645 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8236 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7227 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 376 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 72 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
