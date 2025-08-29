Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интеллектика Intellectika
УПОМИНАНИЯ
Интеллектика и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганянц Юрий 3 3
|Ковалева Ольга 5 2
|Бережной Сергей 7 1
|Шаповалов Денис 2 1
|Карицкий Андрей 2 1
|Попов Евгений 10 1
|Лисовец Денис 1 1
|Долгачёв Эдуард 1 1
|Дюнов Александр 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.