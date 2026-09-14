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Платформа Эра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.09.2026 Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось 1
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Платформа Эра и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 361 1
Интеллектика - Intellectika 18 1
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 1
ИВС Сети 12 1
CompuWay - КомпьюВэй 4 1
Салаватстекло - Уфанет 22 1
Сонерик 4 1
Ростелеком - РТК-Электра 26 1
ЛИС - Лаборатория информационных систем 3 1
Dell EMC 5204 1
Microsoft Corporation 25837 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
American Express - Amex 339 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 179 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14066 1
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 20 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1127 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2794 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 539 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1510 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1293 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 403 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18271 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5013 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7275 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33759 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2838 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24615 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3618 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6388 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4532 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 381 1
Зельдин Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 603 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
VAD - Value Added Distribution 143 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1332 1
Металлы - Золото - Gold 1256 1
Философия - Philosophy 535 1
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 53 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2789 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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