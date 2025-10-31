Разделы

Ростелеком РТК-Электра

Ростелеком - РТК-Электра

31.10.2025 В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 1
31.10.2025 Над страною звучит московский гигабит: «Ростелеком» запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6 1
27.02.2025 Валерий Ермаков -

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

 1
24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика 1
28.06.2024 В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi 1
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 2
17.10.2023 «Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6 1
02.06.2023 «Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе 1
30.11.2022 Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против 2
08.02.2022 «Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны 3

Публикаций - 15, упоминаний - 19
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

