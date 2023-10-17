«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

«Дочка» «Ростелекома» компания «Электра» вложит 4,2 млрд руб. в производство отечественных абонентских устройств: роутеров и точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6, приставок IP-телевидения с поддержкой 4K и I-камер. Для производства устройств на заводе «Микрон» будет закуплено 800 тыс. чипов.

Абонентские устройства от «дочки» «Ростелекома»

Принадлежащий «Ростелекому» разработчик сервисных платформ и оборудования для сетевой инфраструктуры компания «Электра» представила проекты по производству абонентских устройств. Общая стоимость проектов составляет 4,2 млрд руб. Совладельцем «Электра» является научно-прозводственная компания «Ротек».

Презентация состоялась в ходе совместного демодня двух ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Фиксированная связь» и «Мобильная связь».

Как рассказала гендиректор компании Наталья Щеглова, «Электра» самостоятельно занимается разработкой и производством оборудования. Компания обладает всеми необходимыми компетенциями, включая «уникальную» технологию - калибровку GPON-WiFi.

Компания также самостоятельно инвестирует в соответствующие проекты, но ей нужны гарантии долгосрочных закупок от операторов связи. «Электра» производит 100 тыс. абонентских устройств в месяц.

Стоимость устройств на 10% превышает стоимость китайских аналогов, уточнила директор департамента по импортозамещению компании «Электра» Алеся Бердникович.

Закупка отечественных чипов

Согласно дорожной карте «Новое индустриальное ПО», разработанной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию, в России планируется разработка пяти типов абонентских устройств. Якорными заказчиками выступают «Ростелеком» и «Эр-Телеком».

Поставщиками оборудования по всем пяти проектам выступает «Электра». По трем из них компания заключила форвардные контракты с «Ростелеком». В этом году «Электра» выполнит данные контракты на 30-50%, говорит Бердникович.

Для реализации проекта «Электра» заключила договор с зеленоградским предприятием «Микрон» на закупку чипов. В этом году компания закупила 300 тыс. из запланированных 800 тыс. чипов. Таким образом, «Электра» способствует загрузке отечественных микроэлектронных производств, говорит Бердникович.

Роутеры и точки доступа с поддержкой WiFi 6

Один из проектов – разработка FTTB CPE-роутеров с поддержкой стандартов WiFi-6 и Easy Mesh. Его стоимость составляет 1,1 млрд руб. С «Ростелеком» заключен форвардный контракт, согласно которому оператору в 2023-2024 гг. будет поставлено 350 тыс. устройств. В конце 2023 г. начнутся поставки роутеров с поддержкой технологией WiFi 5, к весне 2024 г. будет обеспечена поддержка технологии Wi-Fi 6.

В стандарте Wi-Fi 6 (802.11.ax), по сравнению с Wi-Fi 5 (802.11ac), выше скорость, эффективность, количество одновременных подключений и стабильность подключения. Максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 в 3-4 раза выше, чем у Wifi 5. При этом уменьшается время задержки сигнала. Также технология Wi-Fi 6 также получила ряд улучшений в сфере безопасности, работы с большим количеством устройств в зашумленном диапазоне и для автономной работы устройств в такой сети.

При разработке устройств будут доработаны технологии OFDM, 1024-QAM, Mu-MIMO и BSS Coloring, Устройств подойдут для многоэтажных домов с толстыми стенами, а также для обеспечения максимально качественного и надежного покрытия во всем доме.

Второй схожий проект – это GPON ONT (Wi-Fi-роутеры серии RT-GE). Стоимость проекта составляет 1,64 млрд руб. Согласно форвардному контракту с «Ростелекомом», в 2023-2024 гг. оператору будет поставлено 450 тыс. устройств.

Устройства будут обеспечивать доступ в интернет со скоростями до 1 Гбит/с. Также будет обеспечено удаленное управление клиентскими устройствами и их мониторинга. Устройства будут поставляться с поддержкой технологии Wi-Fi 5. По словам Алеси Бердникович, сейчас ведутся переговоры с «Ростелеком» с закупке новых моделей уже с поддержкой технологии Wi-Fi 6.

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Третий проект – разработка Wi-Fi-точек доступа, которые позволят реализовать набор решений для беспроводных сетей на российском оборудовании.. Стоимость проекта составляет 400 млн руб. «Ростелекому» было поставлено 60 тыс. устройств, но форвардного контракта с оператором пока нет. В «Электре» надеются на заключение такого контракта.

Поставленные оператору устройства поддерживают технологию Wi-Fi 5, в 2024 г. компания начнет тестирование устройств с поддержкой Wi-Fi 6. Согласно дорожной карте «Новое индустриальное ПО», разработчику должны быть переданы исходные коды SDK Realtek.

Основное предназначение устройств – реализация проекта «Устранения цифрового неравенства» (УНЦ), оператором которого является «Ростелеком». Проект предполагает прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населенные пункты с числом жителей от 100 до 500 человек и установка в них точек доступа Wi-Fi. Соответственно, будущее проекта разработчик точек доступа Wi-Fi зависит от будущего проекта УНЦ.

Приставки IP-телевидения и IP-камеры

Еще один проект – это приставки IP-телевидения. Стоимость проекта составляет 945 млн руб. Форвардный контракт с «Ростелекомом» предполагает поставку оператору в 2023-2024 гг. 447 тыс. устройств.

Проект позволит организовать российское производство ТВ-приставок, поддерживающих формат 4K, которые могут работать с цифровыми телеприемниками любого формата и уровня оснащения. Приставки работают на базе ОС Linux. Оператор сможет реализовать на приставках данного типа любые дополнительные сервисы и услуги, такие как нелинейный просмотр каналов, видео по запросу, доступ в интернет с экрана ТВ, информационные сервисы, интеграцию услуг оператора и услуга партнера.

Осенью 2023 г должны начаться поставки Full HD приставок. В декабре 2023 г. запланирована интеграция нового чипсета S905 с платформой оператора. В марте 2024 г произойдет интеграция чипсета с CAS платформой оператора, в июне 2024 г. – начало поставки 4K IPTV приставок.

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Следующий проект – разработка IP-камер уровня Enterprise (High End вариофакальное решение). Его стоимость составляет 116 млн руб. Изначально камеры поставлялись для проекта «Цифровая образовательная среда», который был заморожен. В «Электра» надеются на возобновление данного проекта.

«Ростелеком» закупил у «Электра» 16,5 тыс. IP-камер. Устройства используются оператором в таких проектах, как видеонаблюдение в ходе Единого дня голосования и видеонаблюдение за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Также среди крупных корпоративных заказчиков IP-камер есть «Интер РАО» и «Роснефть».

IP-камеры поддерживают возможность подключения к системам цифрового мониторинга, распознавания изображений и людей, реакции на события и хранение архивных данных. Гибкие возможности настройки и использование протокола IP позволяют настраивать универсальные протоколы доступа и использовать уникальные и партнерские API, говорится в презентации «Электра».