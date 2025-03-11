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Щеглова Наталья
|11.03.2025
|ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал 1
|17.10.2023
|«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6 1
Щеглова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ротек НПП 29 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
|Ростелеком 9785 1
|Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
|Unsplash 862 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 849 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
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