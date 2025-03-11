ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал

В металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ реализован проект внедрения единой автоматизированной системы планирования затрат на персонал. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗ.

Основными целями проекта были: автоматизация процессов бюджетирования затрат на персонал; обеспечение прозрачности и единообразия планирования; снижение трудозатрат; интеграция взаимодействующих систем; обеспечение руководителей необходимой оперативной и аналитической информацией для принятия управленческих решений.

В рамках проекта совместными усилиями команд заказчика и интегратора была разработана единая методика планирования, настроено более 70 унифицированных алгоритмов расчета плановых видов начислений для 20 сценариев на разных горизонтах планирования, включая скользящие периоды. Также проведена интеграция нового модуля планирования учетной системы, используемой службой персонала, с действующим учетным и аналитическим программным обеспечением финансово-экономических подразделений, что позволило участникам процесса бюджетирования работать в едином цифровом пространстве.

Благодаря внедренной системе удалось достичь стандартизации и унификации процесса планирования численности и затрат на персонал на основных предприятиях ЕВРАЗа, а также на 50% сократить трудозатраты на формирование планов, подготовки отчетности и проведение план-факт анализа для различных сценариев планирования. Полученные результаты также позволяют ЕВРАЗу повысить качество планирования и контроля бюджетов.

«При подготовке к этому проекту мы изначально ставили очень амбициозные сроки и задачи. Нам пришлось преодолеть много проблем и задач при унификации процессов планирования, интеграциях и реализации отчетных форм в нашей BI-системе. И, мне кажется, мы сделали пятилетку за два года. Я очень горжусь этим проектом и командой, которая его реализовала», — отметила Наталья Щеглова, Head of HR-tech ЕВРАЗ.

«Затраты на персонал занимают существенное место в структуре затрат любого предприятия. В территориально распределенных производственных предприятиях само планирование — трудозатратный процесс, и обеспечить его качество, единообразие, соответствие единым методологическим требованиям и сценарным условиям без должной автоматизации крайне сложно. Мы очень рады, что помогли ЕВРАЗу в решении всех стоящих задач и теперь горды за общий достигнутый нашими командами результат», — отметил Сергей Никитин, первый вице-президент MOLGA Consulting.

Планируется дальнейшее развитие проекта — стартовал этап тиражирования испытанной методики и полученных технологических преимуществ на другие предприятия ЕВРАЗа.