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QAM Quadrature Amplitude Modulation механизм квадратурной модуляции сигнала



28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль 1
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
17.10.2023 «Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6 1
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 3
28.10.2020 Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с 1
20.10.2020 Wi-Fi 6. Беспроводная связь нового поколения 3
12.10.2020 ООО «Тенет» и ПАО «МТС» запустили в эксплуатацию семейство базовых станций RBS-100 1
20.07.2020 TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20 1
14.07.2020 Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети 1
13.07.2020 Huawei представила роутер Huawei WiFi AX3 с Wi-Fi 6 Plus в России 1
29.05.2020 Nokia анонсировала продукты семейства WaveFabric Elements 1
27.04.2020 Раскрыты подробности о революционном стандарте Wi-Fi 7 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 1
05.09.2019 Ericsson модернизирует транспортную сеть «Мегафона» на всей территории России 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
14.11.2018 Samsung представила процессор Exynos 9820 с нейронным модулем 1
18.05.2018 МТС везет в Россию смартфоны с поддержкой гигабитных скоростей в LTE 1
10.01.2018 «Билайн» протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с 1
29.08.2017 «ДОК» испытала в сети МТС радиорелейную линию собственного производства 2
09.08.2017 Абонентам «Мегафона» стал доступен 1 Гбит/с на смартфоне 1
08.08.2017 «Мегафон» запустил гигабитную LTE-сеть 1
31.07.2017 Samsung разрабатывает LTE-модемы для мобильных процессоров со скоростью загрузки до 1,2 ГБ/с 1
22.02.2017 Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017 1
15.02.2017 Asus представила новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор класса AC3100 1
08.02.2017 MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер 1
16.12.2016 МТС запускает сети 4,5G 1
10.11.2016 МТС разогнала мобильный интернет в 4G до 50 Мбит/с 1
09.11.2016 МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1
06.07.2016 ZTE анонсировала сотрудничество с более 10 операторами по технологии Pre5G 1
16.06.2016 «Мегафон» впервые в России разогнал мобильный интернет до скорости 1 Гбит/с. Опрос 1
25.02.2016 4G разогнали до 1 Гбит/с 1
22.10.2015 Новое решение Ericsson увеличивает скорость скачивания данных в сети 4G LTE на 50% 1
03.09.2015 Ericsson представил обновленные пакеты ПО для улучшения покрытия внутри зданий и работы интернета вещей 1
27.07.2015 Alcatel-Lucent поставила рекорд дальности подводной связи, передав данные на расстояние свыше 10 тыс. км с применением технологии 300G 1
23.01.2015 Infinera и Telstra успешно продемонстрировали работу модуляции PM-8QAM в подводном кабельном соединении между Японией и Южной Кореей 1
25.03.2013 Huawei представила сеть WDM 40T со сверхбольшой емкостью 2
29.05.2012 Huawei представила беспроводное транспортное решение для LTE TDD 1
11.11.2011 «Ситроникс» и Intracom Telecom выпустили радиорелейное решение для наружного размещения OmniBAS-XR 1

Публикаций - 58, упоминаний - 65

QAM и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 10
Qualcomm Technologies 1822 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 8
МегаФон 8805 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
Samsung Electronics 10254 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Lenovo Motorola 3501 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Cisco Systems 5114 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Intel Corporation 12197 3
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 3
TP-Link - ТП-Линк 205 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Qualcomm Europe 15 2
ZTE Corporation 747 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Vodafone Group 1370 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Cisco - Scientific Atlanta 56 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
MediaTek - Ralink 527 2
HP 3Com 677 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Motorola Inc 1140 2
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 91 2
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 2
Synaptics - Conexant Systems 55 2
Upstream 50 2
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Sharp Corporation 1041 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
SoftBank Group 258 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Unsplash 763 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 25
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 502 24
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
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Tolly Group 14 2
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Gartner - Dataquest 347 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 3
CeBIT 612 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Единый день голосования 129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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