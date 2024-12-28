QAM Quadrature Amplitude Modulation механизм квадратурной модуляции сигнала
QAM и организации, системы, технологии, персоны:
|GizChina - Издание 72 1
|ZDnet 660 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Tolly Group 14 2
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
|Gartner - Dataquest 347 1
|In-Stat 115 1
|In-Stat/MDR 70 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
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