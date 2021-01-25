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TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

TP-Link представила новый усилитель сигнала Wi-Fi – RE605X. Устройство использует преимущества технологии Wi-Fi следующего поколения – 802.11ax (Wi-Fi 6) – для увеличения скорости, повышения эффективности и уменьшения нагрузки на сеть в условиях большого объёма передаваемого трафика.

Благодаря технологии OneMesh, RE605X формирует единую Wi-Fi сеть по всему дому в связке с Wi-Fi 6 роутером TP-Link c функцией OneMesh, обеспечивая бесшовный роуминг для подключенных пользователей. Усилитель сигнала поддерживает технологии OFDMA и 1024-QAM, что гарантирует лучшее качество соединения со скоростью до 1,8 Гбит/с, а также позволяет подключить больше устройств, сохраняя в 4 раза более высокий показатель средней пропускной способности.

По сравнению с традиционным MU-MIMO, Wi-Fi 6 MU-MIMO предоставляет пользователям больше потоков на выбор и работает как на приём, так и на передачу данных. Таким образом, большее количество пользователей сможет получить доступ к маршрутизатору одновременно без заметного снижения качества полосы пропускания. В то же время технология OFDMA позволяет сети доставлять больше данных на несколько устройств.

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Кроме того, встроенная функция Target Wake Time определяет время подключения устройств с аккумуляторным питанием, что позволяет снизить их энергопотребление. RE605X может также работать в качестве точки доступа Wi-Fi для подключения беспроводных устройств к локальной сети.

Основные характеристики RE605X. Максимальная скорость: 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 575 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц; непрерывная потоковая передача: технология OneMesh позволяет RE605X подключаться к Wi-Fi роутерам TP-Link c OneMesh для создания единой бесшовной сети; отсутствие мертвых зон Wi-Fi: соединение с существующим маршрутизатором позволяет увеличить зону покрытия сигнала, чтобы навсегда решить проблему мёртвых зон; простая настройка и управление с мобильным приложением TP-Link Tether; безопасное соединение в одно касание: мгновенно подключите усилитель к маршрутизатору, нажав кнопку WPS; порт Gigabit Ethernet: для подключения производительных устройств по кабелю.

В скором времени компания TP-Link представит новые устройства в линейке усилителей сигнала: RE550, RE330, RE315 и RE215.

Рекомендованная розничная цена усилителя сигнала с Wi-Fi 6 составляет 6690 рублей.

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