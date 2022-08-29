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TP-Link OneMesh TP-Link Mesh

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 1
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 1
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 2
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 1
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6 3

Публикаций - 10, упоминаний - 13

TP-Link OneMesh и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 8
Huawei 4677 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Qualcomm Technologies 1974 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 2
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Intel Corporation 12811 1
ZTE Corporation 800 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
HPE - Juniper Networks 460 1
MikroTik 50 1
Mercusys 11 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 190 5
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 5
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Mesh network - Ячеистая топология сети 75 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 4
BSS Color - BSS Coloring - Base Service Station 15 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 3
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 257 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 3
Smart Connect 17 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
TP-Link Tether 53 7
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 6
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
ZyXEL Keenetic 50 2
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 2
TP-Link Powerline 44 2
TP-Link Deco - серия роутеров 16 2
TP-Link EAP 3 1
Huawei Seamless AI Life 25 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 1
Huawei WS - серия роутеров 5 1
Huawei HomeSec 4 1
Qualcomm XR 2 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 9 1
TP-Link RE 2 1
TP-Link Cloud 1 1
Xiaomi AIoT 3 1
ASUS RT 22 1
Huawei AI Life 23 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Huawei HiLink 13 1
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Яндекс.DNS 17 1
TrustZone VPN 13 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Honor Router 6 1
Huawei B - серия роутеров 8 1
TP-Link Omada SDN 15 1
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 1
TP-Link CPE - серия уличных точек доступа 1 1
TP-Link TAPO 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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