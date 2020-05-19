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TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

TP-Link представила в России Wi-Fi роутер среднего ценового сегмента с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Устройство призвано сделать Wi-Fi 6 доступным практически каждому пользователю интернета и обладает ценой, сопоставимой с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5).

TP-Link Archer AX10 – это достижение технического прогресса, доступное каждому. Новый роутер увеличит эффективность и пропускную способность Wi-Fi подключения, позволяя с лёгкостью выполнять множество сетевых задач на высокой скорости.

Пользователи смогут смотреть потоковое видео в разрешении 4К, играть в многопользовательские игры без задержек, общаться в аудио и видеоконференциях – даже в условиях загруженного радиоэфира. При этом поддержка Wi-Fi 6 увеличит площадь покрытия сети, снизит задержку и предотвратит обрывы соединения в условиях большого числа беспроводных устройств.

Archer AX10 обладает общей скоростью Wi-Fi до 1,5 Гбит/с (до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц), поддерживает технологию MU-MIMO, режим мультиплексирования (OFDMA) для входящего и исходящего потока и модуляцию 1024QAM – функции, которые способны многократно увеличить пропускную способность и производительность Wi-Fi сети.

Благодаря трёхъядерному 1,5 ГГц процессору от Broadcom и 256 МБ оперативной памяти Archer AX10 обеспечит передачу больших объёмов данных с минимальной задержкой, а гигабитные порты WAN и LAN сформируют основу для быстрого и надёжного кабельного подключения по Ethernet.

WI-Fi 6 – это также покрытие беспроводной сети на большей площади. Благодаря поддержке Beamforming и четырём внешним антеннам Archer AX10 защищает подключение от разрывов, а также вещает его на более дальнее расстояние, в то время как функция BSS Color позволит снизить интерференцию от других Wi-Fi роутеров и точек доступа.

Интуитивно понятное мобильное приложение Tether и удобный веб интерфейс позволят настроить Archer AX10 за считанные минуты. Приложение Tether позволит управлять настройками сети с любого устройства, работающего на Android или iOS.

Основные функции Archer AX10. Общая скорость Wi-Fi до 1500 Мбит/с: до 1200 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц. Smart Connect – для более эффективного подключения беспроводных клиентов к Wi-Fi сети. Поддержка технологий OFDMA, MU-MIMO, Beamforming. Режим точки доступа, встроенный VPN-сервер, поддержка IPTV, IPv6, TP-Link Cloud. 1,5 ГГц трёхъядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти. 1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN.

TP-Link HomeCare обеспечивает дополнительную безопасность благодаря встроенному антивирусу, функции приоритизации трафика и родительскому контролю. Возможность управления с помощью мобильного приложения TP-Link Tether. Последующие версии ПО будут включать поддержку WPA3 и TP-Link OneMesh.

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