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Beamforming spatial filtering динамичное изменение покрытия от сотовой антенны

Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны


10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей 1
08.02.2024 Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году 1
17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж 1
09.11.2023 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: хиты продаж 1
01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 1
18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac 1
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 1
09.03.2022 Нужна ли технология формирования луча в Wi-Fi-роутерах 1
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга 1
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 2
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 2
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 1
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 1
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото 1
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей 1
10.09.2020 Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности 1
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 1
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco 1
20.07.2020 TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20 1
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года 2
13.07.2020 Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач 1
02.06.2020 Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 1
19.11.2019 ВТБ протестировал систему автоматизированного контроля сотрудников Voca Tech 1
02.08.2019 Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 1
31.07.2018 TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена 1
25.07.2018 Флагманский роутер TP-Link уже в продаже 1
24.07.2018 TP-link представил новый трехдиапазонный Wi-Fi-роутер Archer C4000. Цена 1
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 2
01.02.2018 TP-Link представила Wi-Fi оборудование Omada EAP225 для бизнеса 1
20.09.2017 Nokia готовит операторов к технологии 5G, повышая производительность 4G 1
16.08.2017 TP-Link представила в России новые усилители сигнала стандарта АС 1
14.06.2017 TP-Link представила роутер для дома из премимум-линейки Archer C3150 1

Публикаций - 63, упоминаний - 70

Beamforming и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 206 20
D-Link - Д-Линк Трейд 370 9
Cisco Systems 5138 6
Intel Corporation 12261 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 5
Xiaomi 1783 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2063 5
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SkyDNS - СкайДНС 34 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 4
Netgear 239 4
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Qualcomm Technologies 1842 3
Mercusys 9 3
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Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
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ZTE Corporation 752 2
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 2
ZyXEL Communications 299 2
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Digma 204 2
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IXIA 16 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
LG Electronics 3632 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
ИнфоКом 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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