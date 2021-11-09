Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов

Компания Netis Systems, поставщик сетевых решений, объявляет о старте российских продаж двухдиапазонного роутера Netis N5 с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов. Устройство уже доступно для заказа у официальных реселлеров NETIS SYSTEMS по рекомендованной стоимости в 1790 руб.

Netis N5 – это Wi‑Fi 5 роутер нового поколения для пользователей, которым необходим быстрый, удобный, качественный и главное бесперебойный доступ в интернет. Благодаря скорости беспроводного подключения до 768 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц клиенты смогут получать доступ в сеть интернет и просматривать потоковое видео в высоком разрешении. Возможность подключать USB 3G/4G LTE модем, позволит получать доступ в сеть интернет и быть уверенными в бесперебойности подключения. Роутер Netis N5 автоматически переключится с Ethernet (проводного) подключения на сеть 3G/4G и обратно при разрыве одного из подключений. Помимо прочего, порт USB 2.0 подходит для подключения внешних накопителей и обмена файлами.

Netis N5

Netis N5 обладает одним портом WAN и двумя портами LAN, а также четырьмя фиксированными антеннами c поддержкой Beamforming, MU-MIMO. Функция TR-069 позволит интернет-провайдеру удаленно обслуживать Wi‑Fi роутер, а современный протокол подключения IPv6 гарантирует актуальность устройства на длительное время.