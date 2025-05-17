Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174732
ИКТ 13600
Организации 10619
Ведомства 1459
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25544
Персоны 74960
География 2838
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Netis Systems

Netis Systems

УПОМИНАНИЯ


17.05.2025 Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой 1
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов 5
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи новой линейки PoE+ коммутаторов для подключения IP камер, точек доступа и других PoE+ устройств 3
23.04.2018 Netis Systems поставила коммутаторы для криптофермы Russian Mining Center 2
29.12.2017 Netis Systems выпустила прошивку для роутеров с исправлением уязвимости Wi-Fi 3
01.12.2017 Лучшие роутеры 2017: выбор ZOOM 2
07.12.2016 Netis Systems и «Импульс Телеком» заключили партнерское соглашение 2
24.03.2016 Заменим ток на интернет 4
23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 2
10.11.2015 Netis Systems представила новые продукты 7
02.09.2014 Netis Systems представила линейку оборудования для пассивных оптических сетей стандартов GPON и EPON 8

Публикаций - 11, упоминаний - 39

Netis Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
TP-Link - ТП-Линк 208 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 15 1
ZyXEL Communications 299 1
MikroTik 41 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6474 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3238 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3678 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10257 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 659 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 391 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8282 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10116 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2140 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2299 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2546 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 934 2
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 140 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 511 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1086 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4614 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3810 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 328 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 244 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 261 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6514 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 526 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 544 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1449 1
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 63 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 61 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2592 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6388 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21152 1
TP-Link Powerline 42 1
Microsoft Windows 15882 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 52 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4671 1
ZyXEL Keenetic 39 1
Samba 147 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
ASUS RT 21 1
Шкаленко Михаил 1 1
Казаков Владимир 7 1
Тарасов Алексей 6 1
Пономаренко Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1077 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4125 2
ESD - Electronic Software Distribution 18 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1769 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7299 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6543 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153