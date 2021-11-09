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Netis Systems начинает продажи новой линейки PoE+ коммутаторов для подключения IP камер, точек доступа и других PoE+ устройств

Компания Netis Systems, поставщик сетевых решений, начинает продажи новой линейки PoE ((Power over Ethernet)) коммутаторов для подключения IP-камер, точек доступа и других PoE+ устройств по рекомендованным ценам от 2690 руб.

В них обеспечена поддержка стандарта IEEE802.3 af/at, обеспечивая совместимость с РоЕ+ камерами, Wi-Fi точками доступа и другим оборудованием, в том числе без поддержки РоЕ+ для передачи данных в сети. Все PoE+ коммутаторы новой линейки Netis поддерживают питание PoE+ до 30Вт на порт.

Коммутаторы Netis PoE+ оснащены высококачественными компонентами грозозащиты и способны выдержать удар молнии мощностью до 4кВ.

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netis PoE+

Новые PoE+ коммутаторы netis поддерживают увеличенную дальность передачи данных до 250 метров в автоматическом расширенном режиме.

Наибольший интерес представляют модели коммутаторов с гигабитными Uplink портами и портами РоЕ+ FE, это модели netis P116GH, P110GH и P124GH.

PoE+ коммутаторы Netis успешно прошли тестирование в крупных телекоммуникационных компаниях и федеральных торговых сетях.

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