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Тарасов Алексей


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал Собранию акционеров направить 1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2024 года 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
07.12.2016 Netis Systems и «Импульс Телеком» заключили партнерское соглашение 1
04.03.2013 Оплатить госуслуги можно будет через интернет 1
02.10.2009 «Техносерв» разработает концепцию развития АИС РосОЭЗ 1
13.05.2008 Московский планетарий объявлен банкротом 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Тарасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2969 2
Google LLC 11940 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Oracle Corporation 6757 1
Dell EMC 5051 1
Softline Holding - Noventiq 64 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
Netis Systems 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 15 1
Московский планетарий 15 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Энергомашконсалтинг 1 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 71 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1018 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 511 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 828 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5159 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
Тараканов Артем 26 3
Волотовская Елена 39 3
Боровиков Сергей 31 2
Ананьин Алексей 83 2
Лавров Владимир 79 2
Грунин Андрей 4 2
Пономаренко Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2001 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1513 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 407 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5957 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3619 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 465 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 942 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Паспорт - Паспортные данные 2593 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 779 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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