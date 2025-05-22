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Тарасов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Тарасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Артем 26 3
|Волотовская Елена 39 3
|Боровиков Сергей 31 2
|Ананьин Алексей 83 2
|Лавров Владимир 79 2
|Грунин Андрей 4 2
|Пономаренко Иван 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
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