Правительство Республики Татарстан АН РТ Академия наук Республики Татарстан


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Нейросеть «ГигаЧат» обучается татарскому языку 1
04.06.2025 В России создали новый материал, из которого можно делать гибкие экраны 1
15.05.2025 Институт AIRI и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве 3
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 2
18.03.2024 Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков 1
30.11.2023 Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома» 1
27.11.2023 В ИТ-парке открылась Hardware-лаборатория бизнес-инкубатора 1
28.09.2023 Simetra создала транспортную модель Казанской агломерации 1
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
24.04.2017 Компания «Открытая Мобильная Платформа» выпустила первую мобильную операционную систему на татарском языке 1
22.12.2009 ABBYY Lingvo x3 пополнился словарями финского и татарского языков 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 1
25.12.2008 Венчуры: Стартапы есть не только в Москве 1
05.06.2008 В Казани проходит конференция "Проблемы теоретической кибернетики" 1
13.02.2007 "Книгой года" в Иране стала монография российского ученого 1
05.06.2002 Определены победители фестиваля интернет-проектов "Новая реальность XXI века" 1
04.05.2001 Завершен первый этап создания корпоративной АТМ-сети Казанского научного центра Российской Академии 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Правительство Республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 2
КлаудД 1 1
Broadcom - VMware 2511 1
SAP SE 5465 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
GitHub 990 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 1
Atlassian 139 1
ICL ГК 449 1
СИНХ - Таттелеком 220 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 259 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 41 1
InnoSTage - Инностейдж 200 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 1
iiko - айко 53 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 72 1
Рустам Курмаев и партнеры 30 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Элина Компьютер 1 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Флуктио 1 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 2
РВК - Российская венчурная компания 558 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Газпром ПАО 1425 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Татнефть 240 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1378 1
Ак Барс Банк 275 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
BP - British Petroleum 183 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 1
Резонанс НПП 388 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 38 1
Ак Барс Венчурный фонд 1 1
Baker Hughes 10 1
АК Барс Капитал 5 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
101Hotels.com 456 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Сургутнефтегаз - СургутНИПИнефть - Сургутский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Скопинфарм 7 1
Гидромаш 3 1
Изитейл 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8206 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1416 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
ATM - Asynchronous Transfer Mode - «асинхронный способ передачи данных» - сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов 30 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 382 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2141 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6930 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3568 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1190 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9807 1
OpenStack 534 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13398 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13030 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 198 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 650 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 35 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2070 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2186 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 188 1
PTV Visum 28 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 164 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 360 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
PTV Vissim 18 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 378 1
FreePik 1505 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 23 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.Tech - технологическая платформа 3 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 1
Минниханов Рифкат 12 4
Минниханов Рустам 119 2
Васютинский Дмитрий 13 2
Ризванов Альберт 1 1
Эйгес Павел 107 1
Набиуллина Эльвира 115 1
Гузаиров Айдар 62 1
Шадриков Александр 1 1
Прохоров Андрей 20 1
Аноприенко Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Оселедец Иван 42 1
Хасьянов Айрат 4 1
Нурутдинов Айрат 11 1
Борисов Алексей 33 1
Ян Давид 69 1
Тарасов Алексей 9 1
Шицле Ярослав 26 1
Аммосов Юрий 46 1
Четищев Дмитрий 1 1
Майоров Борис 1 1
Курмаев Рустам 36 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Сорокин Валерий 3 1
Лобанов Валерий 18 1
Кострюкова Надежда 4 1
Ермолаева Ольга 2 1
Зайцев Илья 7 1
Александров Евгений 6 1
Усков Николай 1 1
Власов Руслан 11 1
Блакитный Сергей 9 1
Абдеева Ирина 3 1
Яковенко Олег 17 1
Гафаров Рустем 1 1
Начвин Илья 5 1
Гаранин Иван 2 1
Гильмуллин Ринат 1 1
Девятков Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3262 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5354 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 2
Европа 24684 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1166 1
Япония 13569 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 1
Канада 4998 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1130 1
Россия - ПФО - Самарская область 1482 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2242 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
США - Калифорния 4781 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1679 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1253 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1004 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3232 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 863 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Металлы - Медь - Copper 828 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 1
Образование в России 2567 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Самара сегодня 3 1
Известия ИД 719 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8425 2
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 2
РАН - Российская академия наук 2035 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
РАН КазНЦ ФИЦ - Казанский научный центр Российской академии наук - Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского 3 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
МГУ Научная библиотека 1 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова АН РТ - Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан 2 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 1
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 8 1
Евразийский цифровой университет 1 1
