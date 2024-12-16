Блакитный Сергей
Блакитный Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 4
|ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 1
|Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 4
|Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 28 1
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