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Блакитный Сергей



16.12.2024 Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации 1
30.09.2024 Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах 1
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации 1
28.09.2023 Simetra создала транспортную модель Казанской агломерации 1
30.08.2023 Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Блакитный Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 4
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 110 1
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 1
Львов Константин 1 1
Холоднов Александр 1 1
Минниханов Рифкат 11 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 4
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 28 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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