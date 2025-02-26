Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска

Группа компаний Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, приступила к научно-исследовательской работе по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и формированию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Ульяновска. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

По заказу Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска специалисты Simetra проведут обследование и сделают подробный анализ текущего положения транспортной системы города, разработают транспортную модель Ульяновска, в том числе с использованием собственного решения — цифровой платформы RITM³, а также разработают микромодели основных проблемных перекрестков. С их помощью будут рассчитаны варианты решений выявленных проблем.

Кроме того, Simetra предложит варианты оптимизации маршрутной сети города. Работы по проекту будут завершены к октябрю 2025 г.

«В Ульяновске мы будем работать впервые. Город интересен нам и транспортными особенностями, и своей историей. Мы уже начали разработку методик полевых обследований и создание транспортной модели Ульяновска. Это важный этап: точные данные помогут понять транспортную ситуацию и выявить проблемы, цифровой двойник города поможет учесть все аспекты — от пиковых нагрузок до особенностей инфраструктуры, а также спроектировать маршруты общественного транспорта. Мы стремимся к высокому качеству на всех этапах проекта. Результаты нашей работы позволят улучшить транспортную систему города и повысить комфорт горожан», — сказал директор по региональному консалтингу ГК Simetra Сергей Блакитный.