Разделы

Цифровизация
|

Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге

Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи команды входила разработка решений по совершенствованию организации дорожного движения (ОДД) на одном из участков дороги, который в основном используется для подъезда тяжелых грузовиков, обслуживающих логистические терминалы. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

С помощью методов имитационного моделирования специалисты Simetra проработали и оценили различные варианты улучшений ОДД и транспортной инфраструктуры без необходимости строительных работ или остановки движения.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

На сегодняшний день разработано и проанализировано четыре альтернативных сценария, каждый из которых демонстрирует свою эффективность и потенциал снижения заторов.

«Имитационное моделирование — это мощный инструмент для принятия обоснованных решений в сфере транспортной логистики. Оно позволяет заказчику наглядно увидеть последствия каждого варианта и выбрать наиболее оптимальный с учетом всех факторов. Это особенно важно при реализации проектов, где каждое решение влияет на пропускную способность и экономическую эффективность транспортной системы», — сказал директор по региональному консалтингу ГК Simetra Сергей Блакитный.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Главные ИТ-гиганты мира остановили найм сотрудников, чтобы перейти на ИИ. За 5 лет рынок труда в ИТ изменится до неузнаваемости

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще