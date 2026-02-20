Разделы

20.02.2026 «Хайтэк Интеграция» приобрела 70% доли в разработчике производственного ПО BFG Group 1
13.08.2025 Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге 1
02.04.2025 Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования 1
27.02.2025 Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management 1
17.12.2024 Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер 1
16.12.2024 Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом 1
10.12.2024 Александр Молодцов, iFellow: В 2025 году планируем вырасти на 50% 1
14.11.2024 «Динамические Системы» запускает PhoenixDS 8.0 1
07.11.2024 BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30% 1
30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
18.03.2024 Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков 1
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
25.07.2023 Павел Снурницын, Алексей Рундасов -

Как ИИ и нейросети  способствуют цифровой трансформации

 1
24.07.2023 Андрей Еремин -

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

 1
29.06.2023 SILA Union на CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 2
13.12.2022 СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
09.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
02.08.2021 Власти России определились с тем, что такое искусственный интеллект 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
13.09.2018 Как Норникель оцифровал производство 1
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО 1
15.06.2011 Пакет для многоподходного имитационного моделирования AnyLogic обновлен до версии 6.6 2
29.12.2006 Самоучитель по созданию игр под UT 1
04.11.2003 Завершилась конференция "Ситуационные центры: технологии, проекты, варианты решений" 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

