Имитационное моделирование Simulation modeling
Имитационное моделирование и организации, системы, технологии, персоны:
|АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
|Тульчинский Станислав 85 3
|Врацкий Андрей 167 2
|Харитонов Вадим 43 1
|Мнев Игорь 17 1
|Шмаков Антон 71 1
|Нартов Максим 29 1
|Оганесян Анна 6 1
|Вавра Владимир 23 1
|Шаев Виталий 59 1
|Татаренко Игорь 24 1
|Захарян Артур 14 1
|Неверов Денис 5 1
|Самохина Елена 2 1
|Дрожжин Павел 2 1
|Давыдов Владислав 8 1
|Глазунов Владислав 2 1
|Богомолов Денис 17 1
|Снурницын Павел 3 1
|Юревич Евгений 2 1
|Котеленко Сергей 1 1
|Диконенко Виктор 1 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Аксенов Олег 62 1
|Наймарк Александр 7 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Тайц Надежда 1 1
|Аникин Дмитрий 65 1
|Милованов Андрей 46 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Бурченко Евгений 32 1
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Девятков Тимур 1 1
|Тихоновский Владислав 1 1
|Артюхов Сергей 64 1
|Пинигин Сергей 1 1
|Свитнева Ольга 14 1
|Петроченко Игорь 1 1
|Велин Кирилл 1 1
|Логачев Роман 2 1
