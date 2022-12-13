СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК презентовал новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге и комплекс роботизированной системы сортировки посылок и грузов.

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК приступил к строительству собственного сортировочного центра в южной части Санкт-Петербурга в феврале 2021 г. Строительством занималась компания PNK group, которая была выбрана с учетом экспертизы в части строительства и надежной репутации. Правильный подход к планированию и проведению проектных и строительных работ позволил ввести в эксплуатацию здание площадью в 17,5 тыс м2 уже в сентябре 2021 г., а с 4 ноября СДЭК начала полноценно работать на данной площадке.

Столь короткий срок был связан сразу с несколькими задачами: запустить сортировочный центр к началу пикового сезона в логистике, обеспечить клиентов нужными объемами доставки, «выпрямить» часть федеральных маршрутов и предложить клиентам лучшие сроки доставки на рынке. Изначально центр строился с запасом площадей для потенциального расширения объемов загрузки, сегодня часть центра сдается в аренду.

Объем инвестиций в строительство сортировочного центра, включая само здание, КПП и внутренние коммуникации, составил 726,5 млн руб.

Сортировочный центр СДЭК соответствует стандартам А+ — это самые высокие из существующих стандартов складского строительства. Центр спроектирован с учетом особенностей логистического процесса и имеет возможность обслуживать разные типы автомобилей. В центре оборудован пандус для приема легковых автомобилей, уравнительные платформы для среднетоннажных автомобилей и доки для крупнотоннажных автомобилей (фур-длинномеров).

Сортировочный центр обслуживает все федеральные и региональные направления, а также внутригородскую доставку до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге.

По федеральным направлениям (Воронеж, Ростов, Краснодар, Волгоград, Казань, Урал, Екатеринбург, Новосибирск и другие регионы) грузы уезжают напрямую из Санкт-Петербурга, минуя Москву. Фуры движутся с двумя водителями без остановки. За счет этого СДЭК обеспечивает сроки доставки лучше, чем при авиадоставке.

Отдельно обслуживается значительная часть направлений Северо-Западного федерального округа (Мурманск, Псков, Петрозаводск, Великий Новгород, города Ленинградской области). Параллельно в центре сортируются посылки для внутригородской доставки.

Таким образом, новый сортировочный центр СДЭК сосредоточил в себе сразу три варианта логистических цепочек, которые другие компании обслуживают не только на разных сортировочных линиях, но и в разных цехах и складах. Срок обработки груза в новом центре составляет около полутора часов. Склад обрабатывает около 60 тыс. отправлений в сутки. По мере роста рынка электронной коммерции количество обрабатываемые отправлений будет расти.

Сортировочный центр СДЭК работает напрямую с аэропортом Пулково и по всем направлениям, которые обслуживает аэропорт Санкт-Петербурга. СДЭК — прямой агент многих авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», S7 и других. В центре работают сотрудники с международной лицензией, которые уполномочены досматривать грузы. Для этого имеется специальная рентгеноскопическая установка. В Пулково грузы также проходят досмотр, но уже в более ускоренном режиме. Кроме этого, в аэропорту работает собственный офис СДЭК, сотрудники которого самостоятельно оформляют грузы и сдают их на транспортировку. Все это позволяет компании предлагать клиентам быстрые сроки и адекватные цены.

«По сути сортировочный центр подставляет собой кросс-докинговую точку, где грузы только обрабатываются и сразу же уезжают дальше. СДЭК — единственный логистический оператор на рынке, который сегодня может предложить своим клиентам доставку Next Day из Санкт-Петербурга в Москву с учетом того, что посылку еще нужно сдать в ПВЗ. Причем эта услуга входит в стандартный тариф и не оплачивается отдельно», — отметила директор северо-западного филиала СДЭК Надежда Тайц.

Как отмечают в СДЭК, еще одно ноу-хау нового сортировочного центра — уникальная, первая в России роботизированная система сортировки отправлений.

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Проектирование системы, имитационное моделирование, поставку оборудования, развертывание системы на площадях заказчика, обучение персонала и сервисное обслуживание осуществила компания «НИССА инжиниринг».

Роботизированная система сортировки полностью в автоматическом режиме обеспечивает производительность более 4 тыс. отправлений в час и до 144 направлений одновременной сортировки, используя площадь всего 1,5 тыс. м2. На входе система оснащена автоматической системой идентификации и измерения массогабаритных характеристик каждого из сортируемых отправлений с подачей на роботов. Программное обеспечение интегрировано с внутренней системой СДЭК ЭК5, что существенно упрощает процесс сортировки отправлений.

Ядро системы — флот из 95 сортировочных роботов Geek+ S20C. RMS Geek+ (Robot Management System — система управления роботами) интегрирована с WMS (Warehouse Management System — система управления складом) СДЭК.

Гибкая схема работы роботов позволяет сортировать как магистральные, так и внутригородские потоки грузов без необходимости остановки линии и перехода с режима на режим. А использование возможностей сортировки с учетом весогабаритных характеристик позволяет автоматически накапливать грузы, изначально собранные внавал (свертки, пакеты и другие), и отделять коробки, которые позволяют кладовщикам быстро укладывать их в оптимальные транспортные консолидации.

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«Роботы — ядро новой системы, которую мы будем расширять. СДЭК важна свобода творчества и постоянное развитие для соответствия рынку. Нас не устраивает использование стандартной механической сложно адаптируемой системы, которую нужно полгода монтировать, а потом еще год настраивать. Поэтому мы выбрали «НИССА инжиниринг», — сказала Надежда Тайц.

По итогам стресс-теста, когда роботы обрабатывали не только груз, поступающий на новый сортировочный центр, но и все отправления со второго склада СДЭК в центре Санкт-Петербурга, новая система продемонстрировала хороший темп работы. Роботы обрабатывали около 3,5 тыс. отправлений в час. По предварительным расчетам пропускная способность сортировочного центра увеличится вдвое.

Главная цель внедрения роботов в работу сортировочного центра — удовлетворить растущую потребность рынка по скорости обработки отправлений. Во-вторых, эта система значительно экономит пространство. В Санкт-Петербурге и в целом в России наблюдается большой дефицит складских площадей. Они не просто дорогие ввиду большого спроса на них, но и требуют постоянных вложений. Площадь новой системы составляет около 1,5 тыс. м2, тогда как классическая линия занимает от 5 тыс. м2.

Роботы могут сортировать как входящий, так и исходящий грузопоток. В России и в Европе это первая практика подобного рода: ни одна курьерская компания или маркетплейс на этих рынках не используют роботов в промышленных масштабах, тем более на таких объемах, утверждают в СДЭК.

Поэтому СДЭК держит цены на уровне наземной доставки, предлагая при этом скорость как при авиадоставке.