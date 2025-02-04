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Индексная книга (каталог) CNews*
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Свитнева Ольга



04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
11.12.2024 Группа «Самолет» создала гибридную платформу для управления данными 1
19.09.2024 Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Свитнева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 262 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 1
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Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 544 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144733 1
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Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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