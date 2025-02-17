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Индексная книга (каталог) CNews*
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Боев Леонид



17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Боев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 813 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростелеком 9739 1
Ланит Интеграция 190 1
DataCore Software 31 1
Альфа-Банк 1777 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
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Agile software development - Гибкая методология разработки 636 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4503 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 153 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3838 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3742 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 603 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1086 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 357 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 1
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 39 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12224 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2676 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
Пронин Антон 11 1
Иванов Антон 75 1
Шевченко Владимир 147 1
Шипов Савва 101 1
Летунов Илья 49 1
Исанин Антон 30 1
Халяпин Сергей 82 1
Шляпнев Максим 11 1
Зубов Евгений 12 1
Ливинский Владимир 6 1
Малин Тимур 6 1
Брантов Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Forrester Research 821 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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