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Корнев Иван
|19.03.2025
|Как получить экономический эффект от больших данных 1
|28.02.2025
|Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
Корнев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5309 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
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