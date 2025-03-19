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Селен Selenium химический элемент

Селен - Selenium - химический элемент

19.03.2025 На место озера данных пришел домик у озера 1
05.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: Несмотря на нестабильность автотестов, нехватку компетенций и высокую стоимость внедрения, 80% команд успешно автоматизируют тестирование в России. 1
14.02.2024 Исследование: ситуация на рынке труда тестирования в России 1
29.01.2024 В Сеченовском университете разработали цифровую систему для оценки риска развития заболеваний по анализу химических элементов 1
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1
24.08.2021 Крупные ИТ-компании ищут инструментарий для управления тестированием в мире DevOps 1
20.04.2021 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов 1
22.06.2018 Oracle выпустила новые автономные облачные сервисы для мобильной разработки и интеграции данных 1
13.04.2017 Браузер Chrome научился работать на устройствах без экрана 1
30.07.2015 Белеет лазер... 1
21.11.2014 Преодолевая закон Мура: Созданы транзисторы размером 1 нанометр 1
19.06.2014 Автоматизация тестирования: новые ноты для гармонии оркестра 1
13.03.2014 Создан светодиод толщиной в 3 атома для сверхтонких гибких экранов 1
25.11.2013 Ученые нашли замену кремнию в микросхемах и проводник с КПД 100% 1
09.07.2013 «Органическая» пища не всегда полезна? 1
17.05.2012 Luxoft представила открытую платформу автоматизированного тестирования для телеком-сектора 1
14.09.2010 Сделан еще один шаг в понимании сверхпроводимости 1
28.08.2009 «Селена-Агро» строит безбумажный документооборот на базе Directum 1
16.06.2008 Разработана новая технология изготовления квантовых точек 1
15.05.2007 Предложен новый метод получения селеновых микроструктур 1
10.05.2007 Селен поможет бороться со СПИДом 1
28.11.2006 Новая технология может повысить эффективность солнечных батарей 1
28.11.2006 Новая технология может повысить эффективность солнечных батарей 1
23.08.2002 Селеновое покрытие продлит жизнь контактных линз 1
23.08.2002 Селеновое покрытие существенно увеличивает срок ношения контактных линз 1
23.08.2002 Селеновое покрытие продлит жизнь контактных линз 1
23.08.2002 Селеновое покрытие существенно увеличивает срок ношения контактных линз 1
07.06.2002 Китовое мясо - не деликатес, а источник ртути 1
07.06.2002 Китовое мясо - не деликатес, а источник ртути 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Селен и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11866 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 2
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
Intel Corporation 12238 1
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
Yandex - Яндекс 7495 1
Microsoft Corporation 24718 1
GitHub 839 1
Canon 1401 1
Oracle Corporation 6728 1
Sony 6556 1
Directum - Директум 1104 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 217 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Leica Camera 263 1
Nikon 622 1
Camunda - Camunda Services GmbH 26 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Wrike 27 1
Qameta Software - Инструменты тестирования 13 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 11 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 2
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 2
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Селена-Агро 1 1
Uber 331 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6363 1
New Scientist 1448 6
Phys.org 972 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
Nature 812 1
Wired - Издание 234 1
EurekAlert 287 1
Forrester Research 821 1
TTU - Texas Tech University - Техасский технологический университет 4 4
TED Talks 35 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 173 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
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