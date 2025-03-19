Получите все материалы CNews по ключевому слову
Селен Selenium химический элемент
Селен и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 6
|Phys.org 972 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
|Nature 812 1
|Wired - Издание 234 1
|EurekAlert 287 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.