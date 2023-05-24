ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году

В ходе опроса, проведенного учебным центром IBS, ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 г. и выбрали актуальные soft skills и профессиональные навыки, которые необходимы специалистам для успешного развития карьеры. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Самым необходимым на soft skill ИТ-специалисты назвали тайм-менеджмент. Его выбрали 32% опрошенных. На втором месте — умение правильно расставлять приоритеты (31%), тройку замыкает способность четко и понятно формулировать свои мысли (27%). Кроме того, важными являются умение работать в команде (24%) и выстраивание коммуникации как внутри команды, так и с внешними партнерами (21%).

«Умение отстаивать свою точку зрения и убеждать оппонента наиболее важно для аналитиков и разработчиков, несмотря на то, что данные роли не предполагают руководство процессом или коллективом, специалистам ежедневно приходится применять свои коммуникативные и навыки убеждения для решения задач. Помимо этого, аналитики отметили важность и актуальность навыка проведения презентации, организации встреч или переговоров. Многие разработчики уверены в необходимости навыка руководства командой, процессом разработки. Зачастую в командах есть «играющие тренеры», которые формально еще не занимают руководящие позиции, но тем не менее могут подсказывать коллегам, принимать технические решения в рамках своих компетенций, поэтому навыки руководства также актуальны для пока еще линейных специалистов», — сказал Владимир Гернер, директор учебного центра IBS.

Среди профессиональных навыков у разработчиков и QA-специалистов лидирует глубокое знание профильного языка программирования, а также знания SQL-, DevOps-инструментов (Docker, Kubernetes и др.), инструментов автоматизации и управления тестированием (Selenium, Pytest, Test IT и др.).

При этом 30% ИТ-специалистов назвали самым востребованным языком программирования Python, на втором месте Java (27%), тройку замыкает Java Script (21%). На четвертом и пятом местах, соответственно, с большим отрывом расположились Golang (7%) и Kotlin (6%).

Бизнес-аналитики отмечают среди ключевых профессиональных навыков понимание основных методов интеграции систем и сервисов, а также знание нотаций и других инструментов для описания бизнес-процессов и сервисов, наиболее актуальные из которых BPMN и UML. Многие аналитики указали, что особенно активно используют платформу Camunda. Системные аналитики считают самым важным навык проектирования интеграционных взаимодействий, а самыми востребованными стандартами и технологиями — REST API, SOAP, gRPC, MQ и WSDL.

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Компания IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.

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