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Oracle Business Analytics Cloud Oracle IT Analytics Cloud Service
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Oracle Business Analytics Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Magnum Cash&Carry 2 1
|Synlait Milk 1 1
|Автобан ДСК ГК 20 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
|РесурсТранс 16 1
|Bank of America - Банк Америки 272 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
|Ventana Research 7 1
|IDC - International Data Corporation 4995 1
|Gartner - Гартнер 3661 1
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.