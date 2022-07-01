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Oracle Business Analytics Cloud Oracle IT Analytics Cloud Service

СОБЫТИЯ

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01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 1
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP 1
22.06.2018 Oracle выпустила новые автономные облачные сервисы для мобильной разработки и интеграции данных 1
14.02.2018 Magnum Cash&Carry выбрал Oracle Management Cloud для мониторинга бизнес-приложений 1
12.10.2017 Облачная платформа Oracle предлагает инновации для масштабируемой обработки больших данных 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1
25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 1
17.10.2014 Oracle выпускает облачное решение для анализа больших данных 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Oracle Business Analytics Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7089 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Luxms 122 1
Oracle Solution Engineering 6 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Tetron - Тетрон 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Glintt Healthcare Solutions 1 1
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Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 223 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Salesforce - Tableau Software 127 1
Qlik - QlikTech 176 1
ICL ГК - ICL Group 505 1
ESG - Enterprise Strategy Group 266 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
National Instruments - NI 27 1
Nvidia Corp 4041 1
Magnum Cash&Carry 2 1
Synlait Milk 1 1
Автобан ДСК ГК 20 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
РесурсТранс 16 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 275 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5731 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3953 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3207 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 388 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18214 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6614 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10726 6
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 914 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22675 2
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Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 7
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 5
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 4
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 29 4
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 3
Oracle Integration Cloud 11 3
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 3
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 2
Oracle Event Processing - Oracle Event Hub Cloud - Oracle Event-Driven Architecture Suite 7 2
Oracle Java - язык программирования 3478 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Google TensorFlow 100 2
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 2
Oracle Mobile Cloud Service 9 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 2
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JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
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Tetron Cloud Platform 1 1
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Navicon BI 2 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 1
Oracle Bare Metal Cloud Services 5 1
Xiaomi XRing 6 1
Oracle Object Store 1 1
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Solari Richard - Солари Ричард 2 2
Roy Bill - Рой Билл 1 1
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Казахстан - Республика 6075 1
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США - Нью-Йорк 3185 1
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Новая Зеландия 738 1
США - Техас 1051 1
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SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Oracle OpenWorld 65 1
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