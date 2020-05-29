Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции

Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-подразделений, линий бизнеса и аналитикам ценные знания об управлении персоналом, предоставляя полный обзор данных в масштабе всей организации. Новые возможности для самостоятельного анализа позволяют получать данные о целом ряде областей, включая структуру штата, эффективность руководителей, диапазон контроля, социально-культурное разнообразие персонала, текучесть/удержание кадров, сравнительный анализ коэффициентов и анализ ценных специалистов. Это поможет клиентам получать максимум преимуществ от использования Oracle Cloud HCM.

«В современной нестабильной бизнес-среде HR стал ключевым стратегическим бизнес-партнером для организации, — заявил Т.К. Ананд, старший вице-президент по направлению Oracle Analytics. — С решением Oracle Analytics for Cloud HCM заказчики получают готовые к использованию инструменты HR-аналитики и не имеющие аналога аналитические возможности и при этом сокращают зависимость от ИТ. Это способствует более тесному взаимодействию HR-отдела с другими ключевыми подразделениями компании, например, с финансовой функцией, что поможет заказчикам преодолеть трудные времена и создать условия для устойчивого роста бизнеса».

Разработано для HR-подразделений и бизнес-партнеров

Аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM имеет следующие встроенные функции.

Кросс-функциональная модель данных. Ускоряет анализ больших объемов операционных данных в Oracle Cloud HCM. Модель данных размещается в высокопроизводительном, простом в использовании и эластично масштабируемом сервисе Oracle Autonomous Data Warehouse, что обеспечивает согласованность данных всех бизнес-функций.

Библиотека KPI и панелей управления. Предлагает большой набор из более чем 50 ключевых показателей эффективности (KPI) для HR, панелей управления и отчетов по ключевым метрикам HR, включая структуру, текучесть и удержание персонала, а также эффективность работы команды, благодаря которым HR-специалисты могут быстрее получить ценную информацию. Ниже перечислены преднастроенные KPI:

демография человеческих ресурсов, сфера контроля, данные о найме и продвижении;

текучесть (добровольная и принудительная) и удержание персонала;

статистическая информация по социально-культурному разнообразию персонала и соответствующие тенденции;

тенденции в области вознаграждений и размеры компенсации;

соотношения между показателями продуктивности и числом специалистов.

Расширенная аналитика. Позволяет сотрудникам HR-отделов сэкономить время и силы, а также избежать потенциальных ошибок в расчетах с помощью анализа следующих ключевых областей:

удержание ключевых специалистов;

относительный показатель текучести;

эффективность работы команды;

сфера контроля;

многообразие.

Наращивание по требованиям бизнеса. Позволяет заказчикам дополнять данные Oracle Cloud HCM данными из других приложений Oracle, приложений других поставщиков или внешних источников.

«Организации постоянно сообщают, что использование кросс-функциональных данных обеспечивает конкурентное преимущество, — говорит Дэйв Меннингер, старший вице-президент Ventana Research. — Аналитика на основе разнообразных данных, не ограничивающихся пределами подразделения, например, с помощью Oracle Analytics for Cloud, HCM позволяет сотрудникам различных подразделений принимать решения и предпринимать действия, которые помогут организации достичь стратегических и операционных целей».

«Чтобы приносить пользу, аналитика должна влиять на бизнес-процесс. Аналитические приложения поддерживают бизнес-процессы напрямую, предоставляя различные виды анализа в виде готовых решений, ориентированных на конкретные процессы и конкретные группы бизнес-пользователей. Они охватывают различные функции. Некоторые поддерживают бизнес-процессы, не зависящие от отрасли, такие как закупки, другие являются специфическими для конкретных отраслей»*, — отмечают аналитики Gartner Элис Вудворд и Гарет Гершель.

Аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM — это новейшее предложение в комплексе приложений Oracle Analytics for Fusion Applications. Оно обладает такими же широкими аналитическими возможностями, как и аналитические инструменты Oracle Cloud ERP, добавленные в сентябре 2019 г. Oracle планирует и дальше совершенствовать комплекс приложений Oracle Fusion Applications путем внедрения расширенных аналитических возможностей.

Мнения клиентов

«Для нашей компании люди превыше всего, — говорит Венди Коттрелл, глава глобального подразделения информационных HR-систем, National Instruments. — Oracle Analytics упрощает сложный анализ для руководителей и HR-специалистов, что дает им возможность систематически принимать информированные решения».

National Instruments — производитель оборудования для автоматизированных испытаний и виртуальных контрольно-измерительных систем, расположенный в Техасе. Партнер по проектированию и один из первых пользователей Oracle Analytics for Fusion Applications, компания National Instruments применяет Oracle Analytics for Cloud HCM для анализа удержания персонала и повышения эффективности работы команды.

«Сочетание ценной аналитики и архитектурной гибкости Oracle Analytics позволят нам совместно с COE и специалистами по работе с персоналом ускорить реализацию стратегических инициатив с опорой на данные», — заявил Эндрю Деннан, руководитель отдела общекорпоративных HR-сервисов, Synlait Milk Limited.

Synlait Milk Limited — новозеландская инновационная компания по производству молочного питания, которая сочетает экспертные сельскохозяйственные технологии с передовыми методами обработки. Synlait Milk использует Oracle Analytics for Cloud HCM для получения ценной информации об эффективности работы команды, социально-культурном разнообразии кадрового состава и увольнении сотрудников, а также для интеграции результатов опросов с данными Oracle Cloud HCM.

Мнения партнеров

«Клиенты ищут аналитические решения, которые могли бы помочь извлечь ценность из данных по всем направлениям их деятельности, — сказал Ричард Солари, управляющий директор Deloitte Consulting LLP и глобальный лидер направления по аналитике Oracle и когнитивному анализу. — Решение Oracle Analytics for Cloud HCM позволяет получать интуитивные знания, которые помогут организациям принимать более информированные решения и обеспечат долгосрочную ценность для бизнеса».

«Oracle Analytics for Cloud HCM позволяет HR-специалистам незамедлительно взяться за дело и сделать содержательные выводы на основе данных о трудовых ресурсах, — заявил Тодд Рандольф, руководитель консультационных сервисов KPMG и лидер направления Oracle Analytics в США. — В результате HR-подразделения наших заказчиков получают все возможности для того, чтобы стать стратегическими консультантами для всей компании».

О решении Oracle Analytics для облачных приложений

Готовые приложения Oracle Analytics for Fusion Applications входят в новый единый бренд Oracle Analytics , который связывает данные, аналитику, приложения. Oracle Analytics предоставляет заказчикам лучшие в отрасли аналитические инструменты с искусственным интеллектом, которые они могут самостоятельно использовать для подготовки данных, визуализации, корпоративной отчетности, расширенного анализа данных и обработки текстов и речи на естественном языке (Natural Language Processing, NLP).

* Источник: Hype Cycle for Back-Office Analytic Applications 2019 (30 сентября 2019)