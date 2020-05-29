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СОБЫТИЯ
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|29.05.2020
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Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции
Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Orac
|24.10.2018
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Oracle представила новинки в области управления талантами
тавление об опыте, навыках и карьерных стремлениях талантливых сотрудников. В анонсированной версии Oracle HCM Cloud эта задача решается путем упрощения HR-процессов и повышения качества работы
|28.10.2014
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Oracle HCM Cloud Release 9 позволит управлять персоналом на мобильных устройствах и мотивировать сотрудников индивидуально
Корпорация Oracle представила новую версию решения Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud). Как сообщили CNews в Oracle, HCM Cloud Release 9 предлагает пользовательск
|19.05.2014
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Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами
d Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Resources Analytics, предназначенный для формирования, развития и поддержки квал
|03.04.2014
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Carlson Wagonlit Travel развернет облачные решения Oracle (HCM) Cloud в мировом масштабе
мизировать управление персоналом. «Мы рады приветствовать компанию CWT в качестве нового клиента по Oracle HCM Cloud, — заявил Дэниел Ван ден Брёк, вице-президент Oracle по направлению HCM & HC
|13.02.2014
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Обновленные облачные сервисы Oracle HCM Cloud расширяют возможности HR-служб
ления в облачные решения для управления полным жизненным циклом развития персонала. С новой версией Oracle HCM Cloud, включающей Oracle Global HR Cloud и Oracle Talent Management Cloud, организ
|19.11.2013
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«Борлас» расширил HR-компетенции двумя специализациями Oracle
тинговая группа «Борлас» получила специализации Oracle Fusion Human Capital Management 11g и Oracle Fusion HCM Cloud Service, расширив экспертизу по решениям для управления человеческим капитал
|17.10.2013
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Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud
Корпорация Oracle выпустила обновления облачных сервисов Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые уже сейчас доступны клиентам в Ora
|13.09.2013
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Oracle обновила облачные решения Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud
ании опыта сотрудников. Корпорация также анонсировала новую версию облачного сервиса Oracle Tap for Oracle HCM Cloud. «Передовые социальные, мобильные и онлайн-возможности формируют HR-департам
|07.05.2013
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AkzoNobel выбрал облачное решение Oracle для управления рекрутингом
расочных покрытий и производитель специализированных химических продуктов, выбрала облачное решение Oracle Talent Management Recruiting Cloud Service для перевода глобального рекрутинга на новы
|26.11.2012
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Банк ING развивает HR-практики с помощью Oracle Fusion Human Capital Management
для управления персоналом Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Решение о внедрении Oracle Fusion HCM было обусловлено стремлением компании укрепить функцию HR в развитии бизнеса, сооб
|04.09.2012
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UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM
лению персоналом необходимыми инструментами и данными. По информации Oracle, банк UBS выбрал Oracle Fusion HCM после обзора рынка поставщиков HCM-решений по модели SaaS. По мнению банка, Oracle
|08.12.2011
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Oracle HCM объединил филиалы «Росбанка» в 70 регионах РФ
трудниках. Начиная с 2006 г. в головном офисе «Росбанка» функционирует система на основе приложений Oracle HCM, входящих в комплекс Oracle E-Business Suite. Она объединяет кадровые данные более
|28.10.2011
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Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке
на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско бизнес-приложения для управления персоналом Oracle Fusion HCM и профессиональным развитием сотрудников Oracle Fusion Talent Management, которые
|04.12.2006
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"Полюс Золото" оптимизирует управление персоналом с Oracle HRMS
ию была выбрана компания TopS BI. Основой решения стали функционально связанные модули Oracle HRMS: Oracle Human Resources (Управление персоналом); Oracle Payroll (Расчеты с персоналом); Oracle
|04.07.2002
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"Борлас" поставил модули системы Oracle HRMS компании Shreya Corporation
Сегодня группа компаний "Борлас" и компания Shreya Corporation объявили о сдаче в промышленную эксплуатацию модулей "Управление персоналом" и "Табельный учет", входящих в систему Oracle HRMS (Oracle "Управление персоналом"). Промышленная эксплуатация этих модулей началась в центральном офисе Shreya Corporation по результатам завершения опытно-промышленной эксплуатации,
|05.04.2001
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Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS
авленческий уровень с помощью локализованной информационной системы Oracle "Управление персоналом" (Oracle HRMS). Семинар собрал более 30 руководителей департаментов по работе с персоналом веду
|08.12.2000
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Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS
Oracle" для руководителей кадровых и информационных служб российских предприятий. Линейка продуктов Oracle HRMS, представляемая на рынке стран СНГ, состоит из модулей Управление Персоналом (Hum
|09.10.2000
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Oracle СНГ заключила контракт с "Борлас Ай-Би-Си" на локализацию и предоставление технической поддержки по Oracle HRMS
Компания Oracle сообщила о заключении контракта с компанией "Борлас Ай-Би-Си" на локализацию и предоставление технической поддержки по продукту Oracle HRMS. Линейка продуктов Oracle HRMS, представляемая на рынке стран СНГ, состоит из модулей Управление Персоналом (Human Resources) и Зарплата (Payroll). Первый проект внедрения эт
Oracle Cloud HCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
|Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
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