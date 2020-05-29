Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Orac

Oracle представила новинки в области управления талантами тавление об опыте, навыках и карьерных стремлениях талантливых сотрудников. В анонсированной версии Oracle HCM Cloud эта задача решается путем упрощения HR-процессов и повышения качества работы

Oracle HCM Cloud Release 9 позволит управлять персоналом на мобильных устройствах и мотивировать сотрудников индивидуально Корпорация Oracle представила новую версию решения Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud). Как сообщили CNews в Oracle, HCM Cloud Release 9 предлагает пользовательск

Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами d Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Resources Analytics, предназначенный для формирования, развития и поддержки квал

Carlson Wagonlit Travel развернет облачные решения Oracle (HCM) Cloud в мировом масштабе мизировать управление персоналом. «Мы рады приветствовать компанию CWT в качестве нового клиента по Oracle HCM Cloud, — заявил Дэниел Ван ден Брёк, вице-президент Oracle по направлению HCM & HC

Обновленные облачные сервисы Oracle HCM Cloud расширяют возможности HR-служб ления в облачные решения для управления полным жизненным циклом развития персонала. С новой версией Oracle HCM Cloud, включающей Oracle Global HR Cloud и Oracle Talent Management Cloud, организ

«Борлас» расширил HR-компетенции двумя специализациями Oracle тинговая группа «Борлас» получила специализации Oracle Fusion Human Capital Management 11g и Oracle Fusion HCM Cloud Service, расширив экспертизу по решениям для управления человеческим капитал

Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud Корпорация Oracle выпустила обновления облачных сервисов Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые уже сейчас доступны клиентам в Ora

Oracle обновила облачные решения Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud ании опыта сотрудников. Корпорация также анонсировала новую версию облачного сервиса Oracle Tap for Oracle HCM Cloud. «Передовые социальные, мобильные и онлайн-возможности формируют HR-департам

AkzoNobel выбрал облачное решение Oracle для управления рекрутингом расочных покрытий и производитель специализированных химических продуктов, выбрала облачное решение Oracle Talent Management Recruiting Cloud Service для перевода глобального рекрутинга на новы

Банк ING развивает HR-практики с помощью Oracle Fusion Human Capital Management для управления персоналом Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Решение о внедрении Oracle Fusion HCM было обусловлено стремлением компании укрепить функцию HR в развитии бизнеса, сооб

UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM лению персоналом необходимыми инструментами и данными. По информации Oracle, банк UBS выбрал Oracle Fusion HCM после обзора рынка поставщиков HCM-решений по модели SaaS. По мнению банка, Oracle

Oracle HCM объединил филиалы «Росбанка» в 70 регионах РФ трудниках. Начиная с 2006 г. в головном офисе «Росбанка» функционирует система на основе приложений Oracle HCM, входящих в комплекс Oracle E-Business Suite. Она объединяет кадровые данные более

Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско бизнес-приложения для управления персоналом Oracle Fusion HCM и профессиональным развитием сотрудников Oracle Fusion Talent Management, которые

"Полюс Золото" оптимизирует управление персоналом с Oracle HRMS ию была выбрана компания TopS BI. Основой решения стали функционально связанные модули Oracle HRMS: Oracle Human Resources (Управление персоналом); Oracle Payroll (Расчеты с персоналом); Oracle

"Борлас" поставил модули системы Oracle HRMS компании Shreya Corporation Сегодня группа компаний "Борлас" и компания Shreya Corporation объявили о сдаче в промышленную эксплуатацию модулей "Управление персоналом" и "Табельный учет", входящих в систему Oracle HRMS (Oracle "Управление персоналом"). Промышленная эксплуатация этих модулей началась в центральном офисе Shreya Corporation по результатам завершения опытно-промышленной эксплуатации,

Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS авленческий уровень с помощью локализованной информационной системы Oracle "Управление персоналом" (Oracle HRMS). Семинар собрал более 30 руководителей департаментов по работе с персоналом веду

Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS Oracle" для руководителей кадровых и информационных служб российских предприятий. Линейка продуктов Oracle HRMS, представляемая на рынке стран СНГ, состоит из модулей Управление Персоналом (Hum