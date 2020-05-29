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Oracle Cloud HCM Oracle Cloud Human Capital Management Oracle Fusion HCM Oracle Fusion Human Capital Management Oracle Fusion Talent Management Oracle Fusion Global Payroll Oracle Self-Service Human Resources Oracle Recruiting Cloud -

СОБЫТИЯ

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29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции

Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Orac
24.10.2018 Oracle представила новинки в области управления талантами

тавление об опыте, навыках и карьерных стремлениях талантливых сотрудников. В анонсированной версии Oracle HCM Cloud эта задача решается путем упрощения HR-процессов и повышения качества работы
28.10.2014 Oracle HCM Cloud Release 9 позволит управлять персоналом на мобильных устройствах и мотивировать сотрудников индивидуально

Корпорация Oracle представила новую версию решения Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud). Как сообщили CNews в Oracle, HCM Cloud Release 9 предлагает пользовательск
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами

d Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Resources Analytics, предназначенный для формирования, развития и поддержки квал
03.04.2014 Carlson Wagonlit Travel развернет облачные решения Oracle (HCM) Cloud в мировом масштабе

мизировать управление персоналом. «Мы рады приветствовать компанию CWT в качестве нового клиента по Oracle HCM Cloud, — заявил Дэниел Ван ден Брёк, вице-президент Oracle по направлению HCM & HC
13.02.2014 Обновленные облачные сервисы Oracle HCM Cloud расширяют возможности HR-служб

ления в облачные решения для управления полным жизненным циклом развития персонала. С новой версией Oracle HCM Cloud, включающей Oracle Global HR Cloud и Oracle Talent Management Cloud, организ
19.11.2013 «Борлас» расширил HR-компетенции двумя специализациями Oracle

тинговая группа «Борлас» получила специализации Oracle Fusion Human Capital Management 11g и Oracle Fusion HCM Cloud Service, расширив экспертизу по решениям для управления человеческим капитал
17.10.2013 Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud

Корпорация Oracle выпустила обновления облачных сервисов Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые уже сейчас доступны клиентам в Ora
13.09.2013 Oracle обновила облачные решения Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud

ании опыта сотрудников. Корпорация также анонсировала новую версию облачного сервиса Oracle Tap for Oracle HCM Cloud. «Передовые социальные, мобильные и онлайн-возможности формируют HR-департам
07.05.2013 AkzoNobel выбрал облачное решение Oracle для управления рекрутингом

расочных покрытий и производитель специализированных химических продуктов, выбрала облачное решение Oracle Talent Management Recruiting Cloud Service для перевода глобального рекрутинга на новы
26.11.2012 Банк ING развивает HR-практики с помощью Oracle Fusion Human Capital Management

для управления персоналом Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Решение о внедрении Oracle Fusion HCM было обусловлено стремлением компании укрепить функцию HR в развитии бизнеса, сооб
04.09.2012 UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM

лению персоналом необходимыми инструментами и данными. По информации Oracle, банк UBS выбрал Oracle Fusion HCM после обзора рынка поставщиков HCM-решений по модели SaaS. По мнению банка, Oracle
08.12.2011 Oracle HCM объединил филиалы «Росбанка» в 70 регионах РФ

трудниках. Начиная с 2006 г. в головном офисе «Росбанка» функционирует система на основе приложений Oracle HCM, входящих в комплекс Oracle E-Business Suite. Она объединяет кадровые данные более
28.10.2011 Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке

на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско бизнес-приложения для управления персоналом Oracle Fusion HCM и профессиональным развитием сотрудников Oracle Fusion Talent Management, которые

04.12.2006 "Полюс Золото" оптимизирует управление персоналом с Oracle HRMS

ию была выбрана компания TopS BI. Основой решения стали функционально связанные модули Oracle HRMS: Oracle Human Resources (Управление персоналом); Oracle Payroll (Расчеты с персоналом); Oracle
04.07.2002 "Борлас" поставил модули системы Oracle HRMS компании Shreya Corporation

Сегодня группа компаний "Борлас" и компания Shreya Corporation объявили о сдаче в промышленную эксплуатацию модулей "Управление персоналом" и "Табельный учет", входящих в систему Oracle HRMS (Oracle "Управление персоналом"). Промышленная эксплуатация этих модулей началась в центральном офисе Shreya Corporation по результатам завершения опытно-промышленной эксплуатации,

05.04.2001 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS

авленческий уровень с помощью локализованной информационной системы Oracle "Управление персоналом" (Oracle HRMS). Семинар собрал более 30 руководителей департаментов по работе с персоналом веду
08.12.2000 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS

Oracle" для руководителей кадровых и информационных служб российских предприятий. Линейка продуктов Oracle HRMS, представляемая на рынке стран СНГ, состоит из модулей Управление Персоналом (Hum
09.10.2000 Oracle СНГ заключила контракт с "Борлас Ай-Би-Си" на локализацию и предоставление технической поддержки по Oracle HRMS

Компания Oracle сообщила о заключении контракта с компанией "Борлас Ай-Би-Си" на локализацию и предоставление технической поддержки по продукту Oracle HRMS. Линейка продуктов Oracle HRMS, представляемая на рынке стран СНГ, состоит из модулей Управление Персоналом (Human Resources) и Зарплата (Payroll). Первый проект внедрения эт

Публикаций - 74, упоминаний - 149

Oracle Cloud HCM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7045 63
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 16
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 5
Oracle Siebel Systems 519 5
SAP SE 5568 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 4
Salesforce 488 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 212 2
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
ITG - GrandBazar - ГрандБазар 9 2
Amazon Inc - Amazon.com 3241 2
IBM - International Business Machines Corp 9667 2
InfoWatch - Инфовотч 1163 2
9452 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 932 2
AT&T Inc 1723 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 261 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 2
Google LLC 12576 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 145 1
Nvidia Corp 3923 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 103 1
Kofax 61 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 60 1
Randstad Holding - Randstad NV - Randstad Global IT Solutions 7 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 45 1
Box inc - box.com - box.net 370 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
WorkDay 31 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 121 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 30 1
Borlas Украина 10 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 197 1
Квазар-Микро - ABS - АБС 3 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 2
Microsoft - LinkedIn 693 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 76 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Synlait Milk 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 1
Posti Group - Почта Финляндии 3 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 1
АКХЗ - Авдеевский коксохимический завод - Авдеевский ГОК 2 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Ингосстрах СПАО 472 1
Русагро Группа Компаний 364 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
ПСБ - Промсвязьбанк 952 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 247 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 970 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 37
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 593 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17884 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4167 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35588 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 20
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 6
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Miranda Steve - Миранда Стив 6 3
Leone Chris - Леоне Крис 6 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Данилова Елена 13 2
Киселёв Павел 6 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Catz Safra - Катц Сафра 42 2
Godwin Cliff - Годвин Клифф 12 2
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Меньшиков Александр 5 1
Кирьянова Александра 166 1
Ананьин Алексей 89 1
Меденцев Константин 106 1
Третьяков Ярослав 10 1
Лебедев Сергей 66 1
Чуканов Сергей 109 1
Воронин Павел 193 1
Мейстер Жанна 2 1
He Emily - Хе Эмили 1 1
Карев Аркадий 19 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Тараторин Александр 58 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Смит Мария 1 1
Лысенко Степан 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Шинкарев Александр 33 1
Лановенко Валерий 46 1
Истомин Константин 58 1
Бурлюк Кирилл 6 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Чернышев Андрей 72 1
Селезнев Денис 31 1
Коробочкин Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47191 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54361 4
Япония 13744 3
Индия - Bharat 5829 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 301 2
Оман Султанат 132 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18908 2
Казахстан - Республика 5986 2
Европа 24884 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 2
Франция - Французская Республика 8124 2
Бразилия - Федеративная Республика 2497 2
Украина 7900 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1754 2
Новая Зеландия 736 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 133 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1232 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 7002 1
Беларусь - Белоруссия 6236 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Сингапур - Республика 1939 1
Европа Восточная 3136 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Польша - Варшава 111 1
США - Нью-Йорк 3172 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2591 1
Турция - Турецкая республика 2585 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 528 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Нидерланды 3714 1
Россия - УФО - Челябинская область 1481 1
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Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 2
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FT - Financial Times 1284 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
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Ventana Research 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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