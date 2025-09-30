Шинкарев Александр

Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1

Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1

Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1

Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1