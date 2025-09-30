Разделы

Шинкарев Александр


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Аналитика «МегаФона»: Россия нарастила турпоток иностранцев за лето 1
23.08.2024 «СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа 1
09.07.2024 «СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
07.06.2022 Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят 1
21.10.2016 «Гарс Телеком» стал партнером стартап-акселератора GenerationS 1
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Шинкарев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9634 31
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13798 28
Gelarm - Геларм 37 28
InfoWatch - Инфовотч 1067 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 313 14
Luxms 92 14
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 2
Intel Corporation 12440 2
Telegram Group 2421 2
AMD - Advanced Micro Devices 4409 2
8761 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 592 2
SimbirSoft - СимбирСофт 102 2
Цифровые активы 142 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3047 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1515 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 112 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9069 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
ФОРС - Центр разработки 666 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2292 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 1
IBM - International Business Machines Corp 9510 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5161 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 991 1
Amazon Inc - Amazon.com 3090 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 434 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
Google LLC 12102 1
Yandex - Яндекс 8168 1
GitHub 935 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1551 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 178 1
OpenText 212 1
SAP SE 5392 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1057 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 502 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 346 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 28
Сургутнефтегаз - СНГ 277 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7931 17
Лента - Сеть розничной торговли 2228 15
Комус 103 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 257 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1111 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1752 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 540 14
МКБ - Московский кредитный банк 608 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 13
МОСГАЗ 44 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 527 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 635 3
ГПБ - Газпромбанк 1146 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 349 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 55 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 2
РВК - Российская венчурная компания 552 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
РЖД - Российские железные дороги 1973 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 77 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 1
ВТБ - Почта Банк 491 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 29
Федеральное казначейство России 1847 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4705 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3301 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5157 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1970 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3305 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6207 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5119 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 65 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 122 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 62 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 262 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 195 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 28
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1480 28
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1489 28
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1035 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30624 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5736 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5122 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2374 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1299 15
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2693 15
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 715 14
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 69 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16728 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7997 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16758 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21613 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9930 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7218 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31409 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11151 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4343 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13140 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12111 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7377 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26704 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8077 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7113 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2758 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4471 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5689 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4466 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25597 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22479 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14836 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6682 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5682 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 29 28
Luxms BI 91 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1439 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 971 2
Microsoft Office 3899 2
Linux OS 10666 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 204 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 10 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 2
Lex Borealis - Doczilla 17 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 2
Dell Looking Glass 22 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 578 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 197 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 123 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 1
Microsoft Teams - MS Teams 598 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5685 1
Atlassian - Confluence 142 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 297 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1080 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
IBM FileNet 128 1
ЭЛАР ЭларСкан 155 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 767 1
Terrasoft Creatio 97 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 148 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
SAP Ariba 298 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Меденцев Константин 98 28
Натрусов Артем 303 28
Шадаев Максут 1107 28
Сотин Денис 216 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 163 28
Истомин Константин 58 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Гимранов Ринат 125 28
Кирьянова Александра 142 28
Ерошкин Павел 35 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Галкин Николай 119 28
Фокин Валерий 48 28
Тараторин Александр 58 28
Копысов Виталий 63 14
Алешкин Сергей 65 14
Дмитриев Андрей 42 14
Мартынов Павел 28 14
Ефёров Алексей 44 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Лагунов Андрей 43 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Сирота Юрий 67 14
Ульихин Павел 36 14
Новоселов Иван 35 14
Сафрыгин Егор 38 14
Голощапова Ирина 25 14
Михалев Евгений 96 13
Бурилов Андрей 117 13
Козак Николай 180 13
Албычев Александр 168 13
Сологуб Денис 75 13
Тютюнник Александр 41 13
Полянская Нина 24 13
Пчелин Юрий 38 13
Руднева Валентина 26 13
Шанина Ирина 27 13
Саратовский Николай 25 13
Россия - РФ - Российская федерация 153673 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 653 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53039 2
Европа 24534 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3186 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 533 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 414 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 247 1
Китай - Тайвань 4093 1
Германия - Федеративная Республика 12866 1
Беларусь - Белоруссия 5966 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7962 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2054 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 1
Украина 7740 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 246 1
Индия - Bharat 5618 1
Казахстан - Республика 5744 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3130 1
Земля - планета Солнечной системы 10581 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1312 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1429 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 1
Аргентина - Аргентинская Республика 597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 605 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 703 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 556 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 324 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 351 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 340 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 28
Экономический эффект 1169 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 22
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 446 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9828 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3565 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14749 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17125 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3131 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11314 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5737 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5190 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7873 3
Аудит - аудиторский услуги 2973 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 2
Импортозамещение - параллельный импорт 547 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5397 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10489 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6200 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11562 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3319 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8195 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7181 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5205 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1497 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6685 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 107 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4181 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2933 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 387 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 646 1
Forbes - Форбс 894 1
CNews Инновация года - награда 129 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3682 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 3
Gartner - Гартнер 3593 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
CNews AWARDS - награда 535 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1177 28
CNews FORUM Кейсы 279 28
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2121 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
ИнфоКом 115 1
