Пчелин Юрий


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 1
23.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
09.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Пчелин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 350 24
Luxms 103 24
МегаФон 10107 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 112 13
Gelarm - Геларм 39 13
InfoWatch - Инфовотч 1112 13
Directum - Директум 1185 13
Diasoft - Диасофт 1056 13
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 13
Rimini Street 77 11
Программный продукт ГК 78 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 108 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 4
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
9115 3
LogistiX - Логистикс-Тех 74 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 38 3
Hoff Tech - Хофф Тех 45 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 542 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 256 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 724 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 250 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 107 2
Ланит Интеграция 214 2
Газинформсервис - ГИС 429 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 41 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 2
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 205 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 35
МКБ - Московский кредитный банк 621 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 27
Лента - Сеть розничной торговли 2292 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 27
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 26
36,6 - аптечная сеть 92 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 25
Zenden Group - Дом одежды 65 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 24
МОСГАЗ 45 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 84 24
Комус 104 23
Сургутнефтегаз - СНГ 281 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 16
Почта России ПАО 2268 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 12
НСПК - Национальная система платежных карт 905 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 11
X5 Group - Перекрёсток 613 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 10
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 9
РЖД - Российские железные дороги 2020 5
Альфа-Банк 1891 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 4
Федеральное казначейство России 1879 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 4
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3576 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Роскачество - Российская система качества 43 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1392 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5894 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2526 26
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 26
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 748 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5301 25
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2832 25
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 74 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 19
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1647 17
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1556 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7459 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 694 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5834 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2453 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17204 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4466 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11334 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5674 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11486 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7671 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1215 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3413 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 635 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 999 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 484 25
Московская Биржа - Финуслуги 60 24
Luxms BI 103 24
ПравоТех АО - Manage.one 38 13
UseTech - UseBus 31 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
Microsoft Azure 1472 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 2
НКТ - Р7-Офис 488 2
IBM Public Cloud 26 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 1
Banki.shop 2 1
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 9 1
Геомир - АссистАгро 17 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1055 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 608 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 247 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 164 1
1С:ERP Управление предприятием 736 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2459 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 661 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 84 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Infomaximum - Proceset Process mining 46 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 961 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2091 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 1
Меденцев Константин 101 28
Натрусов Артем 312 27
Козак Николай 192 26
Тараторин Александр 58 25
Дмитриев Андрей 47 24
Алешкин Сергей 65 24
Ефёров Алексей 44 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 43 24
Фокин Валерий 48 24
Воронин Павел 183 24
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Сыцко Дмитрий 26 23
Мартынов Павел 28 23
Новоселов Иван 36 23
Голощапова Ирина 25 23
Саратовский Николай 25 23
Михалев Евгений 96 23
Сирота Юрий 67 23
Албычев Александр 168 23
Андрианов Павел 84 23
Бурилов Андрей 117 23
Дорофеев Дмитрий 31 23
Копысов Виталий 64 23
Лагунов Андрей 43 23
Ульихин Павел 36 23
Сафрыгин Егор 38 23
Шадаев Максут 1160 22
Сологуб Денис 75 22
Гимранов Ринат 126 18
Сотин Денис 216 15
Амалицкая Маргарита 31 13
Чернышев Андрей 70 13
Ерошкин Павел 35 13
Микрюков Валерий 28 13
Галкин Николай 126 13
Кирьянова Александра 160 13
Шинкарев Александр 33 13
Истомин Константин 58 13
Россия - РФ - Российская федерация 158508 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 31
Европа 24686 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 2
Сербия - Белград 61 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Польша - Республика 2004 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 1
Германия - Федеративная Республика 12965 1
Украина 7816 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1679 1
Россия - УФО - Тюменская область 1294 1
Болгария - Республика 788 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1081 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Сербия - Республика 360 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Украина - Харьковская область - Харьков 220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6291 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 33
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 488 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 17
Экономический эффект 1216 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5328 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 691 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1059 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3778 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6344 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3264 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2980 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6375 1
Паспорт - Паспортные данные 2738 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2957 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 878 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 2
CNews Инновация года - награда 134 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 27
CNews FORUM Кейсы 281 24
CNews AWARDS - награда 556 16
CNews Баттл 71 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 9
День молодёжи - 27 июня 1004 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

