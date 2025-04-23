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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бурилов Андрей



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1

Публикаций - 106, упоминаний - 106

Бурилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

8400 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 33
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 29
Ред Софт - Red Soft 772 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 26
Schneider Electric 579 24
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 333 24
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 24
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 438 24
Такском - Taxcom 242 24
Центр2М - Center2М 67 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 24
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 260 24
Luxms 85 23
МегаФон 9165 22
Diasoft - Диасофт 918 21
Rimini Street 58 20
Schneider Electric Secure Power 65 20
Ситилабс 44 19
Программный продукт ГК 63 18
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 18
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 636 13
InfoWatch - Инфовотч 1036 13
Directum - Директум 1110 13
UseTech - Юзтех Интеграция 52 13
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 13
Gelarm - Геларм 37 13
Ланит Интеграция 195 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 103
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 87
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 72
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 69
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 68
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 62
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 62
МКБ - Московский кредитный банк 569 60
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 59
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 55
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 54
Лента - Сеть розничной торговли 2127 53
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 50
РЖД - Российские железные дороги 1934 47
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 46
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 45
36,6 - аптечная сеть 90 38
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 37
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 35
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 35
Ингосстрах СПАО 428 33
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 33
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 32
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 32
Сургутнефтегаз - СНГ 269 31
Zenden Group - Дом одежды 65 31
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
ГПБ - Газпромбанк 1103 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 27
Почта России ПАО 2148 26
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 26
Комус 97 26
Силовые машины 114 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 81
Федеральное казначейство России 1803 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 26
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 24
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 338 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 196 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Роскачество - Российская система качества 37 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
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Luxms BI 81 23
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Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 29 13
НКТ - Р7-Офис 400 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 9
IBM Public Cloud 26 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Linux OS 10161 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
Microsoft Windows 15846 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 2
Microsoft Office 3795 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
2Test Профишкаф 1 2
Banki.shop 2 2
Synplity Platform 3 2
ВТБ API Платформа 9 2
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 1
Diasoft FA# АБС 66 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
Python - высокоуровневый язык программирования 983 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Google Android 14195 1
Натрусов Артем 285 86
Шадаев Максут 1035 69
Сотин Денис 206 53
Ульянов Николай 116 53
Чаркин Евгений 297 46
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Меденцев Константин 98 40
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Сирота Юрий 67 35
Клепиков Алексей 117 34
Дьяченко Валерий 95 33
Абакумов Евгений 206 33
Белоусов Максим 108 32
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Алешкин Сергей 65 32
Путятинский Сергей 86 31
Лагунов Андрей 43 31
Сологуб Денис 72 31
Гимранов Ринат 122 30
Казарин Станислав 175 30
Копысов Виталий 63 29
Тараторин Александр 58 29
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Сивцев Илья 145 29
Карпов Роман 63 29
Тятюшев Максим 106 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Воронин Павел 143 28
Албычев Александр 156 28
Карпунин Алексей 49 27
Спирин Антон 66 26
Михалев Евгений 90 25
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Нестеров Алексей 145 25
Урьяс Вадим 98 24
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 32
Европа Восточная 3109 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 21
Европа 21883 9
Украина 7654 8
Грузия 1251 8
Казахстан - Республика 5615 5
Беларусь - Белоруссия 5792 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 839 5
Монголия 354 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 3
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Узбекистан - Республика 1765 1
Таджикистан - Республика 877 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Германия - Федеративная Республика 12761 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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