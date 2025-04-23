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Бурилов Андрей
Бурилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 285 86
|Шадаев Максут 1035 69
|Сотин Денис 206 53
|Ульянов Николай 116 53
|Чаркин Евгений 297 46
|Леонов Алексей 80 46
|Козак Николай 168 43
|Меденцев Константин 98 40
|Демидов Сергей 127 38
|Сирота Юрий 67 35
|Клепиков Алексей 117 34
|Дьяченко Валерий 95 33
|Абакумов Евгений 206 33
|Белоусов Максим 108 32
|Андрианов Павел 84 32
|Алешкин Сергей 65 32
|Путятинский Сергей 86 31
|Лагунов Андрей 43 31
|Сологуб Денис 72 31
|Гимранов Ринат 122 30
|Казарин Станислав 175 30
|Копысов Виталий 63 29
|Тараторин Александр 58 29
|Евдокимов Игорь 51 29
|Булгаков Кирилл 109 29
|Ульянычев Матвей 37 29
|Рустамов Рустам 428 29
|Сивцев Илья 145 29
|Карпов Роман 63 29
|Тятюшев Максим 106 29
|фон Розен Александр 33 29
|Сельдемиров Александр 45 29
|Воронин Павел 143 28
|Албычев Александр 156 28
|Карпунин Алексей 49 27
|Спирин Антон 66 26
|Михалев Евгений 90 25
|Слышкин Василий 129 25
|Нестеров Алексей 145 25
|Урьяс Вадим 98 24
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
|ComNews - Медиа-бизнес 110 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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