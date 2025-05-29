Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175521
ИКТ 13665
Организации 10648
Ведомства 1463
Ассоциации 997
Технологии 3458
Системы 25629
Персоны 75327
География 2846
Статьи 1517
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Google Meet

Google Meet

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Старшее поколение созванивается на четверть быстрее: исследование Mymeet.ai 1
29.05.2025 Системный интегратор «Автомакон» расширил функциональность таск-трекера Meteor: задачи формируются из ВКС без ручного ввода 1
29.11.2024 Андрей Врацкий, сооснователь eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
06.11.2024 Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени 1
02.11.2024 В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные 1
05.09.2024 Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов 1
30.07.2024 Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель 1
20.05.2024 Napoleon IT и ИТМО разработали ИИ-ассистента для конспектирования онлайн-встреч 1
17.05.2024 Больше трети российских компаний полностью отказались от зарубежных сервисов видеосвязи 1
18.04.2024 Количество мобильных пользователей российских ВКС-сервисов выросло на 20% 1
12.04.2024 «Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России 1
08.04.2024 Вышел новый сервис на замену Microsoft Teams, Zoom и Google Meet 1
31.01.2024 Аналитика Yota: российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост 1
04.10.2023 Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365 1
04.08.2023 Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26% 1
28.07.2023 Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams 1
16.03.2023 Александр Бровко -

Александр Бровко, Webinar Group: Будущее за UCaaS-моделью, и мы уже там

 1
19.01.2023 Аналитика МТС: россияне переходят на отечественные сервисы видеоконференций 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
22.11.2022 У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России 2
03.02.2022 Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей 1
28.01.2022 Softline помогла компании «Аверстрой» оптимизировать рабочие процессы 1
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
23.10.2021 Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 1
15.04.2021 Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса 1
09.02.2021 Статистика роста популярности видеочатов и сервисов видеосвязи за 2020 год 2
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1
25.12.2020 Что делать, если обычного ноутбука не хватает для дистанционных коммуникаций 1
10.12.2020 Россияне потратили за год $1,2 млрд на мобильные приложения 1
28.10.2020 Promwad разработал ТВ-платформу для видеоконференций и совместного просмотра видео 1
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
19.10.2020 Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

Google Meet и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11951 17
Microsoft Corporation 24849 16
Telegram Group 2216 10
TrueConf - ТруКонф 407 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 5
Logitech 422 5
Yandex - Яндекс 7728 5
VK - Mail.ru Group 3484 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 386 5
BlueJeans 10 4
Ростелеком 9925 4
Cisco Systems 5155 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 4
X Corp - Twitter 2882 3
SAP SE 5329 3
Softline - Софтлайн 2980 2
Meta Platforms - Facebook 4466 2
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 2
FUZE 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Т1 Иннотех 182 2
Oracle Corporation 6758 2
Dropbox 502 2
Цифра ГК 2474 2
VideoMost - ВидеоМост 276 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 245 2
8484 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2061 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 2
CoWork - Коворкинг Платформ 18 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
Allwinner Technology 18 1
Huawei - HiSilicon Technologies 61 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 58 1
data.ai - App Annie 85 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 255 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 2
Unsplash 1015 2
ТрансКонтейнер 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Ренессанс Страхование 165 1
Почта России ПАО 2161 1
Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
Газпром нефть 639 1
Газпром ПАО 1367 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АверСтрой 1 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 81 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Шереметьево Хэндлинг 43 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 142 1
ГПБ - Газпромбанк 1107 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 1
Силовые машины 120 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 79 1
Superjob - Суперджоб 609 1
eBay Inc 1624 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Кофемания 59 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 67 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ФосАгро 128 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1933 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3073 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Федеральное казначейство России 1815 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 303 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 19
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7468 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6479 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9424 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 8
Микрофон - Microphone 2564 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 7
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 825 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14621 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2598 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4384 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1614 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1454 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7667 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13011 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2115 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10128 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6122 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2015 4
USB Type-A - USB-A 551 4
Microsoft Teams - MS Teams 576 29
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 21
Google Android 14274 10
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 208 9
Apple iOS 7970 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1121 8
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 7
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 209 7
Microsoft Windows 15903 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 219 7
Google Gmail 958 6
Google YouTube - Видеохостинг 2812 5
Discord 128 5
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 244 5
Logitech Logi Tune 6 5
Google Chrome - браузер 1593 4
Microsoft Office 365 955 4
Linux OS 10230 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 4
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 4
Google Play - Google Store - Android Market 3347 3
Apple macOS 2111 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 788 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 3
Rakuten Viber 632 3
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 3
Google Sheets - Google Таблицы 58 3
Google Talk - Google Chat 159 3
Logitech Sync 10 3
НКТ - Р7-Офис 410 3
VK Teams 73 3
Google Cloud Services 229 3
Microsoft Office 3821 3
МТС Big Data 289 3
ByteDance - TikTok 282 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1190 2
Google Chrome OS - Google Chromebox 373 2
Zoom Cloud Meetings - Zoom On-Premise Meeting Connector Controller 4 2
Opera Browser - Браузер 1026 2
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Шадаев Максут 1046 2
Путин Владимир 3240 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Ивлев Александр 21 1
Кутень Иван 4 1
Веселов Роман 5 1
Денискин Дмитрий 2 1
Степанова Ирина 16 1
Маркова Евгения 3 1
Мишустин Михаил 695 1
Артемьев Тимур 34 1
Одинцов Дмитрий 115 1
Костин Сергей 36 1
Иодковский Станислав 90 1
Киселёв Андрей 12 1
Тахтаулов Сергей 2 1
Евдокимов Игорь 56 1
Ульянов Николай 122 1
Александров Александр 78 1
Семенов Александр 158 1
Булгаков Кирилл 114 1
Натрусов Артем 290 1
Сотин Денис 211 1
Ульянычев Матвей 42 1
Чурсин Дмитрий 67 1
Бессчастный Игорь 6 1
Бурилов Андрей 111 1
Стоянов Алексей 47 1
Ермилов Денис 10 1
Ермошина Анастасия 2 1
Есипов Аллен 1 1
Рустамов Рустам 439 1
Леонов Алексей 85 1
Гузовский Денис 74 1
Добровинский Александр 41 1
Климов Андрей 79 1
Сивцев Илья 152 1
Спирин Антон 71 1
Терехова Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3090 2
Россия - СФО - Новосибирск 4434 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 2
Америка - Американский регион 2172 2
Беларусь - Белоруссия 5839 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1016 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 2
Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка 7 2
Канада 4924 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - СФО - Кемеровская область 943 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 305 1
Китай - Тайвань 4045 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Украина 7668 1
Казахстан - Республика 5645 1
Ближний Восток 2982 1
Европа 24385 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 978 1
Америка Южная 858 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 911 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 959 1
Солнечная система - Solar system 2533 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4067 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 240 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 330 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 254 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
Япония 13370 1
Израиль 2753 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6288 3
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 49 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7366 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5015 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 548 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 855 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1354 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1603 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1271 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 540 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1775 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7641 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1611 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 568 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 115 1
Wired - Издание 236 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 2
The Verge - Издание 572 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Reddit 326 1
The Register - The Register Hardware 1604 1
Microsoft 365 Status 2 1
The Washington Post 338 1
Forbes - Форбс 860 1
Harvard Business Review 19 1
Советский спорт 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
Gartner - Гартнер 3573 2
IDC - International Data Corporation 4920 2
SimilarWeb 54 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 723 1
CNews Инновация года - награда 112 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1141 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Кейсы 241 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153