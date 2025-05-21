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Bereke Bank Береке Сбербанк Казахстан
Илья Ривкинд, Директор по развитию платформы CRM, BEREKE BANK "Как учесть риски при импортозамещении CRM и миграции данных" Конференция CNews 29.04.2025 | Москва Рынок CRM 2025
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 21
Bereke Bank и организации, системы, технологии, персоны:
|Козинцев Тимур 4 2
|Накисбеков Ернар 2 2
|Ривкинд Илья 2 2
|Ермачков Николай 5 2
|Сорокина Вероника 2 2
|Сухова Анастасия 2 2
|Камалов Александр 1 1
|Русских Тимофей 11 1
|Тенизбаев Ельдар 1 1
|Бурканова Айжаркын 2 1
|Болтенкова Анна 2 1
|Малов Андрей 4 1
|Рассадин Андрей 1 1
|Кострова Юлия 1 1
|Борщева Анастасия 1 1
|Унтилова Оксана 1 1
|Бухарова Екатерина 1 1
|Хохловкин Дмитрий 1 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Болышев Максим 16 1
|Дырмовский Дмитрий 149 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Костин Сергей 37 1
|Федорова Олеся 63 1
|Борисов Алексей 33 1
|Герасимов Артем 11 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.