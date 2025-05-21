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Bereke Bank Береке Сбербанк Казахстан

Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан
 

Илья Ривкинд, Директор по развитию платформы CRM, BEREKE BANK "Как учесть риски при импортозамещении CRM и миграции данных" Конференция CNews 29.04.2025 | Москва Рынок CRM 2025

СОБЫТИЯ

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21.05.2025 Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
21.03.2025 Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
21.02.2022 Cервис для путешественников Sberbank Travel стал доступен в мобильном приложении Sber KZ 1
09.07.2021 «Сбер» успешно борется с киберугрозами в своих дочерних банках 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 3
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 1
19.11.2020 «Сберсервис» открывает филиал в Казахстане 1
16.08.2018 БИС внедрили автотестирование в ДБ Сбербанка в Казахстане 1
27.07.2016 БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане 1
23.05.2016 Максим Болышев -

На смену пластиковым картам приходят мобильные приложения

 2
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
20.03.2015 ДБ АО «Сбербанк» присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 3
12.10.2006 "Народный банк Казахстана" консолидирует клиентскую базу 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Bereke Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 3
БИС - Банковские информационные системы 104 3
Apple Inc 13156 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Softline - Borlas Казахстан - ЕЛТАЛ-Борлас Консалтинг 7 1
ПрограмБанк 98 1
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Colvir Software Solutions 6 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
SAS Institute 1082 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Telegram Group 2940 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Dropbox 527 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 3
Сбер - Sberbank International - Sberbank Europe - Sberbank Switzerland - Sber Trading Swiss AG Сбер - Sberbank Hungary - Сбербанк Венгрия 8 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
ЭксимБанк 5 1
Таурус банк 4 1
Венец АКБ 21 1
Белагропромбанк 24 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Интерпромбанк АКБ 15 1
АТФБанк 22 1
Межтопэнергобанк 9 1
Темірбанк - Темирбанк 4 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Совкомбанк ПАО - Гаранти Банк-Москва КБ 4 1
DenizBank - Денизбанк 6 1
Уральский трастовый банк 5 1
Моситалмед 5 1
Интерпромбанк 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ак Барс Банк 283 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 154 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
SafeTech - PayControl 49 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
Сбер - Sberbank Travel 1 1
Mattermost 16 1
Rocket.Chat 11 1
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 16 1
Google JetPack Compose 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple iPad 4012 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Office 4170 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Apple Pay 519 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Samsung Pay 296 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Aladdin JaCarta PKI 90 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Oz Liveness 46 1
БИС QBIS.Platform 15 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Козинцев Тимур 4 2
Накисбеков Ернар 2 2
Ривкинд Илья 2 2
Ермачков Николай 5 2
Сорокина Вероника 2 2
Сухова Анастасия 2 2
Камалов Александр 1 1
Русских Тимофей 11 1
Тенизбаев Ельдар 1 1
Бурканова Айжаркын 2 1
Болтенкова Анна 2 1
Малов Андрей 4 1
Рассадин Андрей 1 1
Кострова Юлия 1 1
Борщева Анастасия 1 1
Унтилова Оксана 1 1
Бухарова Екатерина 1 1
Хохловкин Дмитрий 1 1
Кравченко Георгий 14 1
Болышев Максим 16 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Евтушенко Алексей 42 1
Костин Сергей 37 1
Федорова Олеся 63 1
Борисов Алексей 33 1
Герасимов Артем 11 1
Казахстан - Республика 6048 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Таджикистан - Республика 953 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Африка - Африканский регион 3641 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 209 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Аренда 2687 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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