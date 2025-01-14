CoWork Коворкинг Платформ
CoWork и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 15
|Ермаков Валерий 124 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Нестеров Алексей 143 12
|Панченко Иван 138 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Галкин Николай 104 12
|Козырев Алексей 321 12
|Шарак Андрей 62 12
|Закоржевский Вячеслав 30 12
|Ермаков Иван 27 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Трандин Сергей 91 12
|Ларин Андрей 22 12
|Богдашов Валерий 20 12
|Лазуков Станислав 29 12
|Пирогова Ирина 28 12
|Аникин Дмитрий 44 12
|Желтухин Вадим 31 12
|Шустрова Наталья 14 12
|Иванов Дмитрий 88 2
|Цыганков Дмитрий 24 2
|Грознов Илья 5 2
|Бударин Евгений 5 2
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Михалев Евгений 89 1
|Беляев Владислав 84 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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