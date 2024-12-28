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Остриков Никита



28.12.2024 Импортозамещение: подводим итоги 10-летия 2
28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Остриков Никита и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1040 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
CoWork - Коворкинг Платформ 17 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
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Softline - Софтлайн 2813 1
ИКС 318 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 2
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7419 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 560 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Office 3736 1
Apache OpenOffice 472 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Бутмалай Дмитрий 13 2
Прескарьян Артем 10 2
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Шадаев Максут 1010 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 906 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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