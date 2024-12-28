Остриков Никита
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Остриков Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 1
|Бутмалай Дмитрий 13 2
|Прескарьян Артем 10 2
|Бударин Евгений 5 2
|Шадаев Максут 1010 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 906 1
|Азия - Азиатский регион 5531 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
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