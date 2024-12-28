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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прескарьян Артем



28.12.2024 Импортозамещение: подводим итоги 10-летия 1
28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 1
28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam 1
14.11.2022 «Контур» предложил бизнесу дистанционное подписание отчетности 1
05.05.2022 «СКБ Контур» получила статус оператора ЭДО 1
13.07.2020 ПО «Контура» и «Энстрима» прошло проверку на совместимость 1
28.04.2020 «Контур» поможет оформить льготные кредиты при поддержке государства 1
01.04.2020 Пользователи ОС Astra Linux получили возможность сдавать отчетность через «Контур.Экстерн» 1
24.04.2014 «СКБ Контур» интегрировала «Контур-Экстерн» с 1С 1
27.01.2014 Активисты требуют отвязать сдачу налоговой отчетности от Windows и Internet Explorer 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Прескарьян Артем и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Энстрим - Instream 19 1
Microsoft Corporation 24625 1
8213 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Atlassian 118 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 145 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 6
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows 15656 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Atlassian - Confluence 113 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 11 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 12 1
Carbon Soft - EvaTeam 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Бударин Евгений 5 2
Мылицын Роман 110 1
Куренев Алексей 6 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Маслов Юрий 10 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
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МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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