Прескарьян Артем
Прескарьян Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Бударин Евгений 5 2
|Мылицын Роман 110 1
|Куренев Алексей 6 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Маслов Юрий 10 1
|Шадаев Максут 1008 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
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