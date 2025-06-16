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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176652
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Кучаев Денис


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira 1
16.01.2024 EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam 1
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1
15.08.2017 Банк «АК Барс» запустил продажи онлайн-касс «Эвотор» 1
13.01.2017 Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кучаев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 123 3
TeamStorm - Тимшторм 10 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 2
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 2
8511 1
БАРС Груп 551 1
Эвотор - Evotor 195 1
Ростелеком 9957 1
Yandex - Яндекс 7789 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 15 1
GitHub 879 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 82 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 3
Ак Барс Банк 273 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3210 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2385 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 777 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1961 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1451 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7846 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1315 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5338 1
Application store - магазин приложений 1256 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 1
Wiki - Вики - режим Википедии 243 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6548 1
Оповещение и уведомление - Notification 4917 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 569 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4168 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4183 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13013 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 438 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2635 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 643 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 992 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 14 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 270 5
Carbon Soft - EvaTeam 19 5
Atlassian - Confluence 126 4
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 13 3
Сбер - SberTrack 2 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 2
Apple Pay 495 1
Samsung Pay 292 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 74 1
FreePik 1152 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1382 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1010 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1344 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 174 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 1
PlantUML 2 1
Radix Tempo 25 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 9 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 29 1
Романенко Андрей 91 1
Абдуллин Ильдар 3 1
Пунько Ксения 2 1
Петухов Антон 47 1
Устинов Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 2
Россия - УФО - Тюменская область 1201 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Беларусь - Белоруссия 5852 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3566 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2577 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3401 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2190 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 1
Аудит - аудиторский услуги 2830 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 572 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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