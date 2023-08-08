«Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами

«Дом.РФ» начал тестирование нескольких отечественных программ, которые в будущем смогут полностью заменить иностранную Jira – систему управления проектами в составе больших команд. Тестирование будет проводиться до конца этого года. Все программное обеспечение состоит в соответствующем реестре программного обеспечения Минцифры России.

Одно из тестируемых импортонезависимых решений – EvaProject. Это программное обеспечение разработано при поддержке Российского фонда развития информационных технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Еще одна программа, тестируемая «Дом.РФ», – разработка компании TeamStorm, которая входит в российский холдинг Yoonion. Коммерческий релиз системы управления совместной работой TeamStorm был запущен в конце 2022 г.

«Программное обеспечение по управлению проектами, такое как EvaProject и TeamStorm, не относится к элементам критически важной ИТ-инфраструктуры, однако, напрямую касается всех команд разработки. С учетом упора «Дом.РФ» на собственную разработку, внедрение российского софта имеет для нас высокую значимость», – отметил заместитель директора по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Антон Петухов.

Кроме того, «Дом.РФ» также тестирует программы для управления производственными процессами SberTrack («Сбер»), Kaiten («Кайтен софтвер») и системы управления проектами «Сфера.дадачи» («Т1 диджитал»). Для оценки функциональности решений «Дом.РФ» использует технологию On-Cloud.

«Мы ориентируемся на поэтапное внедрение нашей системы TeamStorm в ИТ-инфраструктуру «Дом.РФ» и уделяем особое внимание ее функциональности и гибкости, чтобы она могла быть интегрирована в разные департаменты группы компаний» — сказал генеральный директор TeamStorm Михаил Устинов.

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«Дом.РФ» выступает в роли тестовой площадки для отечественных цифровых продуктов на ранней стадии их разработки (MVP). По результатам оценки и внедрения Институт развития предоставляет подробную обратную связь и рекомендации для содействия появлению полезных для бизнеса сервисов.

«Перед нами сейчас стоит важная задача по переводу крупнейших компаний России с Jira на отечественное программное обеспечение. Мы уже готовы предложить функционал, аналогичный зарубежным решениям. Поэтому российским компаниям есть куда мигрировать и импортозаместить отключенные продукты», – сказал управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Реализация проекта по импортозамещению системы постановки задач и контроля их исполнения позволит «Дом.РФ» соответствовать нормативу индикаторов эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения по классу «Средства управления проектами», установленных в соответствии с Методическими рекомендациям по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также закрепленных в Стратегии цифровой трансформации «Дом.РФ» на 2022-2024 гг. Решение о приобретении той или иной системы управления проектами будет приниматься в «Дом.РФ» на основании открытых закупочных процедур.