Т1 Диджитал T1 Digital


УПОМИНАНИЯ


2
Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке? 2
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Т1 Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:

TeamStorm - Тимшторм 10 2
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 98 2
Ростелеком 10106 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Atlassian 134 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 19 1
Microsoft Corporation 25046 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 95 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 122 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 53 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 344 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 2
DevOps - Development и Operations 999 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 245 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 291 1
Wiki - Вики - режим Википедии 247 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
Оповещение и уведомление - Notification 5174 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1791 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 73 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 963 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2203 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 423 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 3
Carbon Soft - EvaTeam 27 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 17 2
Сбер - SberTrack 2 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 1
Atlassian - Confluence 140 1
FreePik 1284 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Microsoft Azure DevOps 20 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 67 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
Кучаев Денис 11 2
Киселёв Алексей 77 2
Кутузов Максим 21 2
Заянц Илья 47 2
Григорьев Максим 50 2
Дроздов Константин 6 2
Мураховский Эдуард 38 2
Дорожко Алексей 6 2
Остроумов Максим 12 2
Лоран Анна 7 2
Босенко Павел 18 2
Качан Дмитрий 2 2
Щепалин Олег 23 2
Петухов Антон 52 1
Устинов Михаил 7 1
Дручинин Юрий 2 1
Калашников Евгений 13 1
Андрианов Павел 84 1
Кондаков Александр 21 1
Гонтарь Людмила 9 1
Ульянычев Матвей 47 1
Фадеев Виктор 4 1
Лессар Георгий 8 1
Рудашевский Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Техника

