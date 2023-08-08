Получите все материалы CNews по ключевому слову
Т1 Диджитал T1 Digital
УПОМИНАНИЯ
Т1 Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 2
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
|Кучаев Денис 11 2
|Киселёв Алексей 77 2
|Кутузов Максим 21 2
|Заянц Илья 47 2
|Григорьев Максим 50 2
|Дроздов Константин 6 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Остроумов Максим 12 2
|Лоран Анна 7 2
|Босенко Павел 18 2
|Качан Дмитрий 2 2
|Щепалин Олег 23 2
|Петухов Антон 52 1
|Устинов Михаил 7 1
|Дручинин Юрий 2 1
|Калашников Евгений 13 1
|Андрианов Павел 84 1
|Кондаков Александр 21 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Фадеев Виктор 4 1
|Лессар Георгий 8 1
|Рудашевский Антон 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
|Беларусь - Белоруссия 5942 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.