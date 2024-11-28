Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Калашников Евгений


УПОМИНАНИЯ


4
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 2
28.11.2024 Платформа «Сфера» представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков «1С» 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством 1
18.06.2024 Positive Technologies и НОТА объявляют об интеграции собственных продуктов 1
10.04.2024 Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией 1
30.01.2024 Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес 1
04.10.2023 В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1
04.03.2014 Рынок модульных дата-центров России самый быстрорастущий в мире 1
20.02.2014 Cognitive Technologies и ИТАСУ МИСиС открыли новый учебный курс по веб-программированию 1
20.06.2012 «Астерос» взял курс на «зеленое» строительство 1
15.05.2012 Портфель «Астерос» пополнился новыми решениями для комплексной автоматизации зданий 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Калашников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10106 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Ростелеком - РТК-феникс 8 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 2
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 17 2
Крок - Croc 1791 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 706 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Utilex - Утилекс 47 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 1
Iconics 14 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 32 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
IW Group - И Вэ Групп 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 445 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 17 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 34 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
GitHub 925 1
Microsoft Corporation 25046 1
Рексофт - Reksoft 428 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
8728 1
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Газпром нефть 650 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 6
DevOps - Development и Operations 999 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1791 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Repository - Репозиторий 979 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 202 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 82 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 328 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 435 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1507 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 73 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 556 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 3
FreePik 1284 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
МТС Exolve 97 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 23 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 77 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Swordfish Security - AppSec Code 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 176 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 166 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 42 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 9 1
Меньшов Кирилл 128 2
Семион Кирилл 39 2
Ускова Ольга 168 1
Андронов Сергей 28 1
Карпов Алексей 24 1
Заединов Руслан 47 1
Валькович Владимир 15 1
Фосс Валентин 14 1
Анисимов Игорь 10 1
Аксенов Роберт 2 1
Субхангулов Руслан 2 1
Глазков Борис 48 1
Шибаев Александр 18 1
Куликов Кирилл 9 1
Булгаков Кирилл 127 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 84 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Греф Герман 457 1
Галеев Артур 13 1
Душа Игорь 23 1
Фетисов Алексей 61 1
Кондратенко Сергей 1 1
Сорокин Игорь 17 1
Бегтин Иван 61 1
Кутузов Максим 21 1
Думин Антон 11 1
Мацыгин Юрий 50 1
Левова Ирина 24 1
Соломатин Иван 10 1
Сокорнов Николай 18 1
Белеванцев Андрей 2 1
Кочетков Александр 4 1
Волынкин Илья 3 1
Рамазанов Денис 8 1
Попов Максим 24 1
Массух Илья 235 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Индия - Bharat 5607 1
Франция - Французская Республика 7941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Украина 7733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
Ведомости 1146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще