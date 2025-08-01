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Субхангулов Руслан
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Crosstech Container Security – новое решение в области безопасности контейнерных сред 1
|04.10.2023
|В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1
Субхангулов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТК-феникс 8 1
|IW Group - И Вэ Групп 11 1
|Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 32 1
|Ростелеком 10057 1
|Аксенов Роберт 2 1
|Калашников Евгений 13 1
|Шибаев Александр 18 1
|Меньшов Кирилл 127 1
|Глазков Борис 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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