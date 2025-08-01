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Субхангулов Руслан


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Crosstech Container Security – новое решение в области безопасности контейнерных сред 1
04.10.2023 В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Субхангулов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-феникс 8 1
IW Group - И Вэ Групп 11 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 32 1
Ростелеком 10057 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4131 1
Ведомости 1117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375140, в очереди разбора - 748020.
Создано именных указателей - 179399.
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