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Crosstech Solutions Group Кросстех Солюшнс Групп

Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп

Компания Crosstech Solutions Group предлагает собственные разработки, ориентированные на решение критичных вопросов ИБ, а также осуществляет дистрибуцию систем иностранных производителей. 


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
21.11.2024 Crosstech Solutions Group расширяет образовательные возможности для профессионалов в области информационной безопасности 1
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
07.10.2024 Система управления ИТ-инфраструктурой CEDM совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция» 1
02.09.2024 Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» 3
26.03.2024 Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий 1
06.03.2024 Продукт Jay Data подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС» 1
04.10.2023 В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1
06.09.2023 Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах? 1
17.07.2023 Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group 1
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение 1
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 2
05.08.2022 Axoft обновил отечественный ИБ-портфель решениями от Crosstech Solutions Group 1
05.07.2022 «Сиссофт» и Crosstech Solutions Group стали партнерами 2
26.05.2022 Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами 2
26.05.2022 Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы 1
12.04.2022 В Crosstech Solutions Group назначен коммерческий директор 1
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло 1
01.04.2022 Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Мы предлагаем полностью российское решение за меньшие деньги 1
01.04.2022 В Crosstech Solutions Group назначен заместитель генерального директора 1
21.03.2022 Работаем с «новой нефтью»: изучаем разные инструменты для распространенных задач 1
17.03.2022 За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам 1
14.01.2022 Решение CrossTech Smart Assets включено в реестр российского ПО 1
27.08.2021 Выручка Cross Technologies выросла на 8,4% с 2019 по 2020 годы 2

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Microsoft Corporation 24628 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Yandex - Яндекс 7343 1
HP Inc. 5687 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Cisco Systems 5114 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Varonis Systems 38 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 17 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Ponemon Institute 85 1
Ростелеком - РТК-феникс 6 1
Ростелеком 9703 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
MONT - МОНТ 144 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Superjob - Суперджоб 504 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 436 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 7
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1561 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 393 3
Электронный документ - Electronic document 1455 3
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
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HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 8
Crosstech Smart Assets 7 7
Crosstech Jay Data 5 3
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft Office 3736 2
Linux OS 9940 2
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 2
Microsoft Windows 15659 2
Crosstech CEDM - Crosstech Endpoint Device Manager 2 2
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office Word 776 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 3 1
Crosstech Anonimizer 1 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
ServiceNow IT Asset Management 1 1
Crosstech DataGrain UEBA 1 1
Ivanti Neurons 4 1
Ivanti ITAM - Ivanti IT Asset Management - Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 8 1
FreePik 983 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 7 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 1
Волков Станислав 6 5
Чугунов Евгений 14 2
Назарова Юлия 5 2
Комлев Николай 95 1
Махлин Дмитрий 95 1
Кичко Дмитрий 64 1
Кузнецов Станислав 127 1
Рензяев Константин 62 1
Соколов Артем 45 1
Захаров Алексей 47 1
Игнатов Сергей 47 1
Ледовской Валерий 10 1
Матусевич Сергей 3 1
Дементьева Екатерина 2 1
Погосян Армине 1 1
Шелестюк Евгений 15 1
Тимофеева Дарья 4 1
Харченков Артем 1 1
Дворянский Александр 16 1
Матвеев Алексей 7 1
Галинский Александр 4 1
Аксенов Роберт 2 1
Глазков Борис 47 1
Меньшов Кирилл 118 1
Шибаев Александр 18 1
Калашников Евгений 13 1
Субхангулов Руслан 1 1
Янковская Мария 1 1
Кукульчук Александр 1 1
Данина Наталья 8 1
Лиходед Юлия 1 1
Ковалева Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Армения - Республика 2280 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Азия - Азиатский регион 5530 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Грузия 1240 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Украина 7609 1
Казахстан - Республика 5527 1
Европа 21770 1
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ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 859 1
Кипр - Республика 550 1
Индия - Bharat 5446 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 3
Утечка мозгов - brain drain 56 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ведомости 998 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
BCG - Boston Consulting Group 107 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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