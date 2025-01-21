Crosstech Solutions Group Кросстех Солюшнс Групп
Компания Crosstech Solutions Group предлагает собственные разработки, ориентированные на решение критичных вопросов ИБ, а также осуществляет дистрибуцию систем иностранных производителей.
Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Superjob - Суперджоб 504 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 436 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Волков Станислав 6 5
|Чугунов Евгений 14 2
|Назарова Юлия 5 2
|Комлев Николай 95 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Рензяев Константин 62 1
|Соколов Артем 45 1
|Захаров Алексей 47 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Матусевич Сергей 3 1
|Дементьева Екатерина 2 1
|Погосян Армине 1 1
|Шелестюк Евгений 15 1
|Тимофеева Дарья 4 1
|Харченков Артем 1 1
|Дворянский Александр 16 1
|Матвеев Алексей 7 1
|Галинский Александр 4 1
|Аксенов Роберт 2 1
|Глазков Борис 47 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Шибаев Александр 18 1
|Калашников Евгений 13 1
|Субхангулов Руслан 1 1
|Янковская Мария 1 1
|Кукульчук Александр 1 1
|Данина Наталья 8 1
|Лиходед Юлия 1 1
|Ковалева Дарья 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Ведомости 998 1
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