Разделы

Бизнес Кадры
|

В Crosstech Solutions Group назначен коммерческий директор

Crosstech Solutions Group объявила о назначении Артема Соколова коммерческим директором. В новую должность Артем вступил в апреле 2022 г.

Артем будет заниматься развитием бизнеса, в качестве ключевых задач он ставит перед собой увеличение выручки и доли компании на российском рынке. На предыдущем месте Артем Соколов курировал продажи Group-IB в сегменте «Промышленность и транспорт». За время работы выстроил долгосрочные отношения со стратегически важными для компании клиентами, что подтверждает стабильный рост данного направления.

«Увеличение выручки и доли компании на рынке — основной приоритет моей деятельности в Crosstech Solutions Group. Для реализации поставленных задач в структуру департамента будут внесены изменения. Мы будем уделять больше внимания проблематике клиентов в различных отраслях — это позволит максимально эффективно и в кратчайшие сроки решать задачи любой сложности для наших заказчиков. Стоит отметить, что данная работа будет проводится в тесном взаимодействии с партнерами Crosstech Solutions Group», — сказал Артем Соколов, коммерческий директор компании Crosstech Solutions Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие

В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года

Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах

Российский искусственный интеллект остается без специалистов. Профильные кадры уже за границей, а вузы не умеют обучать новых

Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»