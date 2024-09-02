Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп»

ООО «Кросстех Солюшнс Групп», российский разработчик в сфере информационной безопасности, начал внедрение решения по маскированию баз данных Jay Data в АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). Об этом CNews сообщили представители «Кросстех Солюшнс Групп».

Цель внедрения решения Jay Data в сети магазинов «Магнит» — увеличить защищенность персональных данных клиентов, а также сотрудников, снизить риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и её использования в мошеннических целях.

Jay Data позволяет автоматизировать процесс маскирования конфиденциальных данных, избавляя от необходимости вручную искать и маскировать информацию с помощью скриптов. Это существенно экономит время, которое раньше затрачивалось на эти задачи, высвобождая ресурсы для других проектов.

Продукт ООО «Кросстех Солюшнс Групп» — Jay Data предоставляет готовые методы маскирования баз данных, которые позволяют не только заменять исходные значения на константы, null или служебные символы, но и подготавливать данные, приближенные к реальным. Например: замена по словарю - это метод маскирования данных, при котором конфиденциальная информация заменяется на значение из словаря. Подходит для замены ФИО, городов, улиц и пр.; случайная посимвольная замена - это метод маскирования данных, при котором буквы заменяются на буквы, а цифры — на другие цифры; смещение даты и чисел — методы, которые позволяют смещать исходные значения в заданном диапазоне.

Также Jay Data предлагает специальные алгоритмы для номеров карт, ИНН, СНИЛС и других документов. Эти методы позволяют создать данные, которые невозможно отличить от оригинальных.

Внедрение такого решения в сети магазинов «Магнит» свидетельствует о том, что компания серьёзно относится к защите персональных данных своих клиентов и готова инвестировать в современные технологии для обеспечения этой защиты. Это не только повышает доверие клиентов к компании, но и способствует укреплению её репутации как надёжного партнёра.

Юлия Лиходед, руководитель управления по лицензированию, стандартизации и защите коммерческой тайны «Магнит» так объяснила выбор решения Jay Data: «У нас есть запрос на решение, которое позволит надежно замаскировать персональные данные наших клиентов и сотрудников. Это необходимо, чтобы: снизить риск утечки конфиденциальной информации ,обезопасив тем самым наших клиентов; снизить вероятность штрафов за нарушение законодательства о персональных данных в случае инцидентов; повысить доверие клиентов к нашей компании, демонстрируя ответственный подход к защите их данных. Решение Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» полностью закрывает наш запрос. В итоге мы получаем обезличенные данные, которые можно безопасно использовать и передавать. Это существенно снижает риски утечек и штрафов. Внедрение Jay Data — важный шаг в нашей системной работе по защите персональных данных. Мы осуществляем мониторинг обработки данных, контролируем доступы и регулярно обучаем сотрудников. Все это позволяет нам надежно защищать конфиденциальную информацию и доверие клиентов».

Таким образом, внедрение решения Jay Data является важным шагом на пути к обеспечению безопасности персональных данных клиентов сети магазинов «Магнит». Оно не только защищает клиентов от возможных угроз, но и создает основу для долгосрочного развития компании и укрепления ее позиций на рынке.