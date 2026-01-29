Индексная книга (каталог) CNews*
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ИКС ИКС Безопасность ГардаТех Crosstech Jay Data
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 11
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
|Гаджиев Али 5 3
|Драченин Юрий 17 1
|Лиходед Юлия 1 1
|Ковалева Дарья 1 1
|Андреянов Никита 3 1
|Сакунов Андрей 1 1
|Коптенков Михаил 1 1
|Белов Максим 1 1
|Сычев Артем 79 1
|Шелобков Алексей 53 1
|Бударин Евгений 7 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Чугунов Евгений 16 1
|Хмелинин Андрей 3 1
|Колосов Александр 24 1
|Кулаков Алексей 16 1
|Галдобин Александр 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166340 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19554 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.