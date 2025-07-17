Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных

Crosstech Solutions Group, разработчик решений в области информационной безопасности, представил обновленную версию своей платформы Jay Data, осуществляющей поиск, классификацию, маскирование конфиденциальной информации в базе данных. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Отчеты о профилировании и маскировании

В решении стали доступны отчеты по результатам профилирования и маскирования данных с возможностью экспорта в формате таблиц в Excel. Они упрощают процесс согласования c ответственными сотрудниками перечня баз данных, где необходимо провести процесс маскирования.

Структура отчетов включает схемы базы данных, таблицы, колонки, типы данных, домены, примененные правила маскирования и установленные ограничения, например, запрет на значение NULL и т.д.

Улучшение пользовательского интерфейса

Для более комфортной работы с продуктом были реализованы изменения интерфейса. Добавлена возможность гибкого выбора таблиц и столбцов при настройке процессов маскирования и профилирования, что особенно актуально для компаний со сложной структурой баз данных. Теперь интерфейс решения стал более интуитивно понятным, что поможет пользователям проще ориентироваться в рабочем пространстве Jay Data.

Увеличение скорости маскирования данных

В Jay Data 1.9 расширена линейка поддерживаемых СУБД. К ранее реализованной интеграции с Oracle Database, MS SQL, Server Sybase, ClickHouse и другими СУБД была добавлена поддержка Postgres Pro, в связи с ее растущей популярностью у заказчиков.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market
Цифровизация

Кроме того, в новой версии решения была увеличена скорость маскирования данных. Для каждой СУБД удалось достигнуть прироста производительности, что поможет сократить время обработки данных и снизить нагрузку на инфраструктуру компаний.

«При разработке Jay Data 1.9 мы опирались на запросы и обратную связь от текущих пользователей. В обновленной версии интерфейс стал проще и понятнее, что позволяет специалистам комфортнее работать с продуктом. Также была значительно увеличена скорость маскирования данных для различных СУБД. Отдельно отмечу, что в Jay Data 1.9 реализована английская версия интерфейса решения», – сказал Али Гаджиев, директор по продукту Jay Data.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще