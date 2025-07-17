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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гаджиев Али


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных 1
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
06.03.2024 Продукт Jay Data подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гаджиев Али и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2176 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4247 1
Ред Софт - Red Soft 846 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2195 1
Корус Консалтинг ГК 1271 1
Базальт СПО - BaseALT 724 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 100 1
Рексофт - Reksoft 424 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 1
Аурига - Auriga 74 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 235 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 349 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Team Force - Тим Форс 16 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 313 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 59 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 347 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Content AI - Контент ИИ 92 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 10 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 349 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29681 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2311 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5877 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7153 1
Оцифровка - Digitization 4762 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1545 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8499 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4192 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1913 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22117 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1389 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 874 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5473 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1347 1
Стандартизация - Standardization 2193 1
Трансфер технологий 155 1
Hacktivism - Хактивизм 226 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 116 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 222 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1114 1
Linux OS 10361 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 114 1
Crosstech Jay Data 6 1
OpenIDE 8 1
Смирнов Алексей 246 1
Одинцов Дмитрий 116 1
Семенов Александр 163 1
Бочерова Елена 38 1
Ульянов Владимир 161 1
Краснов Михаил 84 1
Пудов Дмитрий 44 1
Зейтениди Наталья 28 1
Иодковский Станислав 94 1
Серый Дмитрий 18 1
Мартиросов Давид 76 1
Демин Алексей 5 1
Заединов Руслан 46 1
Степанов Антон 70 1
Сабашный Вадим 6 1
Сажин Олег 10 1
Харитонов Дмитрий 59 1
Черникова Анна 3 1
Богатырева Людмила 22 1
Карпов Роман 74 1
Шмаков Антон 49 1
Гайнанов Руслан 10 1
Коскова Ксения 6 1
Сосин Сергей 10 1
Семенкин Максим 8 1
Миняев Андрей 3 1
Киселев Вадим 1 1
Потапова Анна 2 1
Савиных Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 2
Индия - Bharat 5580 1
Ближний Восток 2997 1
Америка Латинская 1852 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4118 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5094 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11378 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2668 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3561 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2016 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 511 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 518 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6205 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6564 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1659 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8311 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 882 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3040 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1393 1
Импортозамещение - параллельный импорт 528 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6334 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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