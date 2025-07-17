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Гаджиев Али
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных 1
|21.01.2025
|ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
|06.03.2024
|Продукт Jay Data подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС» 1
Гаджиев Али и организации, системы, технологии, персоны:
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
|Polylog - Агентство Полилог 22 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Одинцов Дмитрий 116 1
|Семенов Александр 163 1
|Бочерова Елена 38 1
|Ульянов Владимир 161 1
|Краснов Михаил 84 1
|Пудов Дмитрий 44 1
|Зейтениди Наталья 28 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Серый Дмитрий 18 1
|Мартиросов Давид 76 1
|Демин Алексей 5 1
|Заединов Руслан 46 1
|Степанов Антон 70 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Сажин Олег 10 1
|Харитонов Дмитрий 59 1
|Черникова Анна 3 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Карпов Роман 74 1
|Шмаков Антон 49 1
|Гайнанов Руслан 10 1
|Коскова Ксения 6 1
|Сосин Сергей 10 1
|Семенкин Максим 8 1
|Миняев Андрей 3 1
|Киселев Вадим 1 1
|Потапова Анна 2 1
|Савиных Михаил 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150975 2
|Индия - Bharat 5580 1
|Ближний Восток 2997 1
|Америка Латинская 1852 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
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