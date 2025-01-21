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Гайнанов Руслан



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций 1
28.08.2024 Российский рынок ПО растет с ускорением 1
15.07.2024 В России появился «аналог Википедии» для решений с открытым кодом 1
25.04.2024 ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем 1
01.04.2024 В «Иннополисе» разработали витрину программного обеспечения с открытым кодом 1
28.02.2024 «Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными 1
30.11.2023 В России появился инвестиционный фонд для ИТ компаний малого и среднего бизнеса — «Тим форс альянс», который в перспективе может стать «альтернативой IPO» 1
21.01.2014 Сколько должен стоить консультант SAP? 1
28.12.2012 «Корус Консалтинг» находит таланты в «облаке» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Гайнанов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 636 4
Team Force - Тим Форс 16 3
SAP SE 5279 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
АйТи 1365 1
Цифра ГК 2426 1
ЭнергоДата - EnergoData 20 1
OpenAI 217 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 3 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Superjob - Суперджоб 504 1
Лента - Утконос 177 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 436 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Иннополис Университет АНО ВО - GoOpenSource 3 3
Team Force - SmartSAP 3 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
SAP SmartSAP.com 1 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
Семенов Александр 145 1
Сытин Дмитрий 56 1
Шуклин Андрей 22 1
Баринов Андрей 5 1
Мараховский Андрей 1 1
Шоханов Андрей 1 1
Агапкин Андрей 2 1
Тимашов Алексей 12 1
Мартиросов Давид 57 1
Рукавишникова Мария 18 1
Семенкин Максим 8 1
Анисимов Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Индия - Bharat 5446 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Айсберг - Eisberg 177 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Английский язык 6634 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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